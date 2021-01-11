В сети устроили флешмоб, чтобы показать свои необычные носы, которые отличаются от принятых стандартов

«Мой греческий нос говорит «Привет»

Несоответствие современным стандартам красоты люди воспринимают по-разному. Кто-то любит выделяться из толпы и отличаться от других своими изюминками, а некоторые воспринимают это как проблему.

Чтобы поддержать людей, считающих свои неидеальные носы недостатком, пользовательница Твиттера выложила у себя на страничке коллаж из самых разных профилей людей. И это стало началом небольшого флешмоба о принятии себя.

Все начала девушка под ником mooninfirst — она выложила у себя на страничке коллаж из профилей девушек с самой разной формой носа и подписала, что ей нравятся все они.

В ответ на такое заявление другие пользователи закидали ее лайками — пока что у поста mooninfirst 64700 сердечек. Сообщение девушки также стало началом небольшого флешмоба: люди с необычной формой носа тоже поделились своими фотографиями. Кто-то жаловался, что ему сложно принять такую черту своей внешности, другие говорили, что это их изюминка, ну а некоторые еще не определились, как им относится к себе и своему носу.

Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.