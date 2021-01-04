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    Жизнь

    Юлия Мендель похвасталась татуировкой в необычном месте

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    Пресс-секретарь президента Юлия Мендель - Юлия Мендель похвасталась татуировкой в необычном месте
    Пресс-секретарь президента Юлия Мендель
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Помощница главы государства похвасталась стильным рисунком на ноге

    Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовал в своем Инстаграме снимок из новой фотосессии. На нем Юлия позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

    А в Instagram Stories Мендель выложила еще один снимок, где она позирует, сидя на кресле. Обута Юлия была в черные замшевые туфли на шпильках.

    Она продемонстрировала на камеру татуировку на ноге в виде скрипичного ключа и ноты.

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    Юлия Мендель похвасталась татуировкой в необычном месте
    Юлия Мендель похвасталась татуировкой в необычном месте
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Ранее «Скотч» показывал подборку курьезных фотожаб о том, как шутят над Мендель, заявившей, что ее посты в Twitter стабилизировали гривню.

     Читайте также: Пресс-секретарь Зеленского: Увы ... Президент чувствует себя хорошо
    Теги: знаменитости мода и красота татуировка Юлия Мендель
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