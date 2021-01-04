Юлия Мендель похвасталась татуировкой в необычном месте

Помощница главы государства похвасталась стильным рисунком на ноге

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовал в своем Инстаграме снимок из новой фотосессии. На нем Юлия позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

А в Instagram Stories Мендель выложила еще один снимок, где она позирует, сидя на кресле. Обута Юлия была в черные замшевые туфли на шпильках.

Она продемонстрировала на камеру татуировку на ноге в виде скрипичного ключа и ноты.

Ранее «Скотч» показывал подборку курьезных фотожаб о том, как шутят над Мендель, заявившей, что ее посты в Twitter стабилизировали гривню.