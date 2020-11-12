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    Жизнь

    Пышнотелая модель в белье показала, как выглядит настоящий plus-size (фото)

    • Розсилка
    Американская модель Эрика Липпс - Пышнотелая модель в белье показала, как выглядит настоящий plus-size (фото)
    Американская модель Эрика Липпс
    instagram.com/erikalipps/

    Поклонники девушки похвалили ее за то, что она не стесняется показывать себя без фотошопа

    28-летняя модель Эрика Липпс из Огайо, США, вовсе не типичный представитель сегмента плюс-сайз. Девушка обладает объемной фигурой, которую редко встретишь на страницах журналов. Обычные пышные модели демонстрируют идеальное подтянутое тело с большими грудью и бедрами и осиной талией. Но не все толстушки такие, и своими фото Эрика это только подтверждает, пишет Daily Star.

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    Пышнотелая модель в белье показала, как выглядит настоящий plus-size (фото)
    Пышнотелая модель в белье показала, как выглядит настоящий plus-size (фото)
    Пышнотелая модель в белье показала, как выглядит настоящий plus-size (фото)
    instagram.com/erikalipps/

    Раньше модель показывала себя только в одежде, стесняясь оголяться на камеру. Но затем девушка устала от собственных комплексов и снялась в нижнем белье. Одно их таких фото опубликовал в своем инстаграме бренд одежды Fashion Nova, и его подписчики пришли в восторг от новой модели. Наконец-то они смогли увидеть плюс-сайз-красотку, которая имеет хоть какое-то отношение к реальному миру, в отличие от остальных.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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