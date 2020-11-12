Заступник міністра цифрової трансформації розказав про можливості правового режиму Дія City

У Дія City діятиме нова модель працевлаштування – GIG, – Олександр Борняков

Резиденти спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія City зможуть обирати модель трудових відносин із найманими працівниками між контрактною формою, типовою формою найму за КЗпП, співпрацею з ФОПами, або за новою моделлю GIG, що одночасно об’єднає низьке податкове навантаження для роботодавців та соціальні гарантії для працівників.

Про це пише Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації та керівник проєкту Дія City в авторській колонці на «Цензор.НЕТ».

«Резидент може обирати за якою формою співпрацювати з працівниками: контрактна (в межах КЗпП, по аналогії з контрактами, які зараз укладаються з СЕО), GIG-контракт, типова форма найму за КЗпП або співпраця з ФОПами.

GIG у Дія City – нова форма зайнятості за аналогією з концепцією Worker. Ми беремо модель фрілансу та додаємо до неї основні трудові права працівника: мінімальну заробітну плату, відпустки, лікарняні та офіційний статус працевлаштування», – повідомив Борняков.

Так, концепція Worker, що закріплена у британському Законі про трудові права, є проміжним механізмом між звичайним найманим працівником та самозайнятим. Такі працівники отримують необхідні соціальні гарантії, а роботодавці бажаний рівень гнучкості трудових відносин.

«Фактично, ця система є альтернативною до системи ФОП, що історично зайняла істотну частку в розподілі праці та економіці країни в цілому. Податок на доходи фізичних осіб складе 5%, а єдиний соціальний внесок у 22% буде стягуватися з мінімальної зарплати (або ж бази доходу, яку самостійно визначить GIG-працівник). Ставка військового збору у проєкті не переглядається, вона залишається незмінною – 1,5%. Тобто, загальне навантаження на працівника складатиме 6,5 % з доходу працівника та 1100 грн (як мінімальний ЄСВ)», – зазначив заступник міністра цифрової трансформації.

Борняков також додав, що крім гнучкості, властивої цивільно-правовим договорам, IT-компанії у рамках Дія City матимуть змогу використовувати й інші бізнес-інструменти, на кшталт договорів про уникнення конкуренції та непереманювання. Правова концепція Non-compete agreement на максимальний строк до 1 року передбачатиме компенсацію (не менше 25% місячної винагороди до звільнення) за утримання особою від вчинення дій, що можуть спричинити шкоду компанії, в якій він працює. Також Non-compete agreement є елементом адаптації українського законодавства до поточних реалій функціонування світової ІТ-індустрії.

Нагадаємо, що на початку листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкти, які стануть основою для створення Дія City – спеціального правового режиму для розвитку IT-індустрії. Резиденти Дія City зможуть працювати за однією з найнижчих податкових ставок, використовувати у роботі елементи англійського права та отримають додатковий захист від неправомірних дій правоохоронних органів.