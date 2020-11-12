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    Шоу-биз

    Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды

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    <p>32-летняя Румер Уиллис оригинально поздравила Деми Мур с 58-летием</p> <div></div> - Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды

    32-летняя Румер Уиллис оригинально поздравила Деми Мур с 58-летием

    Девушка похвасталась тем, какая у нее классная мама, показав ее эффектное фото

    Голливудская актриса Деми Мур воспитывает трех дочерей от Брюса Уиллиса. Старшую называют копией актрисы. Румер это очень льстит — она в восторге от родительницы, которая в молодости была бунтаркой.

    Девушка также гордится, что снялась в летне «Стриптиз» 1995 года — одного из самых провокационных фильмов с участием Деми. Актрису и дочь запечатлели во время перерыва. Мур была в образе своей героини Эрин Грант.

    Бывшая жена «Крепкого орешка» позировала в кружевном нижнем белье и перчатках. Малышка Румер, которая сыграла экранную дочь Деми, трогательно прижалась к маме и обняла ее. «Мама, с днем рождения! Ты самая сумасшедшая оторва и самая смешная женщина Скорпион, которую я знаю!» — поздравила актрису Румер.

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    Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды
    Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды
    Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды
    Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды
    Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды
    instagram.com/rumerwillis/

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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