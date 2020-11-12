Дочь Деми Мур показала пикантные фото звезды

Девушка похвасталась тем, какая у нее классная мама, показав ее эффектное фото

Голливудская актриса Деми Мур воспитывает трех дочерей от Брюса Уиллиса. Старшую называют копией актрисы. Румер это очень льстит — она в восторге от родительницы, которая в молодости была бунтаркой.

Девушка также гордится, что снялась в летне «Стриптиз» 1995 года — одного из самых провокационных фильмов с участием Деми. Актрису и дочь запечатлели во время перерыва. Мур была в образе своей героини Эрин Грант.

Бывшая жена «Крепкого орешка» позировала в кружевном нижнем белье и перчатках. Малышка Румер, которая сыграла экранную дочь Деми, трогательно прижалась к маме и обняла ее. «Мама, с днем рождения! Ты самая сумасшедшая оторва и самая смешная женщина Скорпион, которую я знаю!» — поздравила актрису Румер.

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