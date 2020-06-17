  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Раскрыта тайна загадочной броши Елизаветы II на военном параде

    • Розсилка
    Королева Великобритании Елизавета II - Раскрыта тайна загадочной броши Елизаветы II на военном параде
    Королева Великобритании Елизавета II

    Известно, что на бриллианте изображены эмблемы пяти домашних полков

    Эксперты раскрыли тайное значение броши, в которой королева Великобритании появилась во время торжественного парада. Об этом сообщает Town&Country.

    В субботу, 13 июня, в честь дня рождения Елизаветы II был проведен парад Trooping the Colour. Из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, военное шествие состоялось во дворе Виндзорского замка вместо площади у Букингемского дворца в центре Лондона.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Раскрыта тайна загадочной броши Елизаветы II на военном параде
    Раскрыта тайна загадочной броши Елизаветы II на военном параде
    Раскрыта тайна загадочной броши Елизаветы II на военном параде
    Раскрыта тайна загадочной броши Елизаветы II на военном параде
    Раскрыта тайна загадочной броши Елизаветы II на военном параде

    Во время мероприятия королева приняла поздравления от сводного полка валлийских гвардейцев, который промаршировал с соблюдением дистанции. Она была одета в костюм лазурного оттенка, белые перчатки, черные туфли на небольшом каблуке и головной убор в тон наряду. Помимо этого ее жакет был дополнен драгоценным украшением - бриллиантовой брошью, подаренной ей уэльской гвардией.

    Известно, что на бриллианте изображены эмблемы пяти домашних полков: гвардии Колдстрима, гренадерской гвардии, а также ирландских, шотландских и валлийских гвардейцев. «Брошь, вероятно, была сделана из кулона, подаренного тете Елизаветы II, принцессе Марии, в 1922 году», - отметили представителей королевского ювелирного блога Cort Jeweller.

    По информации издания, выйдя в свет в этом украшении, королева Великобритании выразила знак уважения к первому батальону гвардейцев, который провел церемонию Trooping the Colour. В настоящий момент упомянутый батальон находится на страже в Виндзорском замке.

     Читайте также: 50-летняя фермерша стала знаменитой в сети благодаря великолепной фигуре (фото)

     

    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ