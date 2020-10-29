Престарелая Мадонна шокировала поклонников страстным фото с 26-летним любовником



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Певица Мадонна instagram.com/madonna/

Артистка стала участницей дерзкой фотосессии

В прошлом году культовая американская поп-звезда Мадонна закрутила роман с танцором из своей команды — Ахламаликом Уилльямсом. Вскоре после этого стало известно, что молодой бойфренд певицы познакомил ее со своими родителями. Они, к слову, моложе артистки, но не видят никакой проблемы в такой внушительной разнице в возрасте.

«Она сказала нам, что очень любит его и что нам не о чем беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться», — пояснили родители Ахламалика в беседе с журналистами издания Mirror. Знаменитость пообещала маме и папе своего бойфренда, что у них все предельно серьезно, а легкомысленный роман непременно закончится свадьбой.

Несмотря на то, что отношения Уилльямса и Мадонны не секрет для ее поклонников, она крайне редко публикует фото и видео с ним в своем блоге. Однако на днях певица сделала исключение. Она стала участницей дерзкой фотосессии, и Ахламалик тоже появился на одном из кадров. Он нежно целовал свою возлюбленную в щеку.

«Почему такие фото выкладывает она, а стыдно мне?», «Неужели никто не объясняет ей, из-за чего этот бойфренд рядом с ней вообще находится?», «Я в легком шоке от увиденного», «Ничего не могу с собой поделать, но я вообще не верю в искренность Ахламалика», — обсуждают в блоге знаменитости ее многочисленные фолловеры. Впрочем, некоторые инетрнет-пользователи считают, что Уилльямс действительно любит Мэджи.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.