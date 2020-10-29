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    Шоу-биз

    Кендалл Дженнер в микробикини взорвала сеть своими формами

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    <p>24-летняя супермодель Кендалл Дженнер устроила провокационную фотосессию на курорте</p> <div></div> - Кендалл Дженнер в микробикини взорвала сеть своими формами

    24-летняя супермодель Кендалл Дженнер устроила провокационную фотосессию на курорте

    instagram.com/kendalljenner/

    Звезда в бикини продемонстрировала свою сексуальность

    Американская топ-модель Кендалл Дженнер получила в Сети звание «единственной красавицы в семье Кардашьян». Фигура Кендалл отличается от сестер и вызывает зависть у поклонниц. Дженнер гордится своим хрупким телосложением. Инстадива нередко балует фанатов горячими кадрами.

    На семейном отдыхе звезда сделала несколько откровенных фото. Кендалл засняли во время купания. Девушка примерила неоновое бикини. Крошечный лиф подчеркнул красоту бюста Дженнер, а стринги – ее упругие ягодицы.

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    Кендалл Дженнер в микробикини взорвала сеть своими формами
    Кендалл Дженнер в микробикини взорвала сеть своими формами
    Кендалл Дженнер в микробикини взорвала сеть своими формами
    instagram.com/kendalljenner/

    Дженнер привела подписчиков в восторг. «Выглядишь просто невероятно», «Хочу такой же загар!», «Мотивируешь на похудение», «Обожаю тебя», «Какая же ты красотка!», «Нежная и страстная одновременно», «Самая привлекательная из клана Кардашьян», «Твоя натуральность пленяет», — прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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