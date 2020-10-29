Беременная Эмили Ратаковски забыла надеть лифчик и засветила грудь в прозрачном платье



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29-летняя модель Эмили Ратаковски наслаждается переменами в своей внешности

Звезда подчеркнула перемены в теле дерзкими нарядами, а также снялась обнаженной.

29-летнюю модель Эмили Ратаковски заметили во время прогулки по Нью-Йорку в провокационном наряде с разрезами по боками. Инстадива облачилась в черное платье из прозрачной ткани. Она не могла скрыть живот и увеличившуюся грудь модели.

Звезда скандального клипа Blurred Lines Робина Тика обула роскошные красные сапоги на шпильке. Эмили оставила волосы распущенными и надела очки. Она украсила запястье золотыми браслетами и захватила с собой сумочку в тон одежде.

Ратаковски высказалась о своем положении. «Я слишком унижена, чтобы иметь какое-либо ложное представление о контроле. Я полностью беспомощна, когда дело доходит до моей беременности: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня на удивление это не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела», — указала знаменитость.

Жена продюсера Себастьяна Бир-Маккларда получила много комплиментов. «Животик такой милый, красотка!», «Эмили забыла лиф?! Это провокация!», «Обнаженная королева!», «Эмили умеет дразнить!», «Очень нежная», «Упс, грудь засветила!», «Как эротично выглядишь, прекрасная», — написали поклонники.

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