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    Жизнь

    Назван самый возмутительный фильм 2019 года

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    Назван самый возмутительный фильм 2019 года

    В список фильмов, собравших наибольшее количество жалоб, также вошли «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Джон Уик 3»

    Объявлен самый возмутительный фильм 2019 года. Британский совет по классификации фильмов (British Board of Film Classification Video Game Rating System) опубликовал на своем сайте данные о картинах, на которые чаще всего жаловались британцы.

    За 12 месяцев организация получила 149 писем. Наибольшее число обращений было связано с лентой Тодда Филлипса «Джокер». Зрители посчитали, что вместо рейтинга 15+ она должна получить возрастное ограничение 18+. Проект раскритиковали из-за обилия жестоких сцен, а некоторые и вовсе посчитали, что его не стоило выпускать в прокат. При этом в организации заявили, что «Джокер» не представляет никакой опасности для психики аудитории.

    В список фильмов, собравших наибольшее количество жалоб, также вошли «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Джон Уик 3» Чада Стахелски. В них обнаружили обилие сцен с насилием и сексом.

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