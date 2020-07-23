У соцмережах жартують над Аваковим, Зеленським і луцьким терористом. Добірка фотожаб



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«Штурм буде чи я додому пішов?»

Події у Луцьку не оминули своєю увагою мережеві жартівники.

Зокрема, скандальний відеозапис із моментом затримання терориста Максима Кривоша, який понад 12 годин утримував заручників, став причиною появи серії фотожаб. Особливо від їхніх авторів дісталося очільнику МВС Арсену Авакову та президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що на відео, видно, що затримання терориста й звільнення заручників сталося ще до того, як почався ймовірний штурм автобуса.

Зокрема, Кривош виходить із піднятими руками з автобуса, а потім стоїть і чекає, поки його затримають.

Після цього з автобуса по одному виходять люди, які там перебували у заручниках.

Пізніше збоку під’їжджає бронетранспортер, а потім чути, як вибухає світлошумова граната.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».