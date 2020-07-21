Потік свідомості: що вимагає терорист, який захопив автобус у центрі Луцька



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В акаунті терориста під ніком Мксим Плохой сказано, що він є автор книги «Філософія злочинця»

Терорист хоче, щоб Зеленський записав відеозвернення

Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter . Зокрема, він заявив, що «держава – це перший терорист».

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі».

Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Зокрема, терорист висунув президенту Зеленському вимогу - викласти в мережу заяву з текстом: «Фільм «Земляни» 2005 року - дивитися всім». Відзначається, що це документальний фільм про проблему експлуатації тварин людьми.

Також він стверджує, що з ним в автобусі перебуває багато людей. У нього нібито є автоматична зброя, гранати, дві бомби. Ще одна вибухівка, за його ж словами, прихована в іншому людному місці Луцька. Терорист стверджує, що усі вони вибухнуть, якщо не будуть виконані його вимоги.

Він також вимагає, аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й виклали на своїх сторінках у соцмережах і в Youtube заяви про те, що саме вони - терористи в законі. Також за його вимогами відеозвернення повинен записати президент Володимир Зеленський.

Як відомо, глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя.

Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.

Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.