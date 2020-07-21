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    Потік свідомості: що вимагає терорист, який захопив автобус у центрі Луцька

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    В акаунті терориста під ніком Мксим Плохой сказано, що він є автор книги &laquo;Філософія злочинця&raquo; - Потік свідомості: що вимагає терорист, який захопив автобус у центрі Луцька
    В акаунті терориста під ніком Мксим Плохой сказано, що він є автор книги «Філософія злочинця»

    Терорист хоче, щоб Зеленський записав відеозвернення

    Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він заявив, що «держава – це перший терорист».

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі».

    Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

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    Зокрема, терорист висунув президенту Зеленському вимогу - викласти в мережу заяву з текстом: «Фільм «Земляни» 2005 року - дивитися всім». Відзначається, що це документальний фільм про проблему експлуатації тварин людьми.

    Також він стверджує, що з ним в автобусі перебуває багато людей. У нього нібито є автоматична зброя, гранати, дві бомби. Ще одна вибухівка, за його ж словами, прихована в іншому людному місці Луцька. Терорист стверджує, що усі вони вибухнуть, якщо не будуть виконані його вимоги.

    Він також вимагає, аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й виклали на своїх сторінках у соцмережах і в Youtube заяви про те, що саме вони - терористи в законі. Також за його вимогами відеозвернення повинен записати президент Володимир Зеленський.

    Як відомо, глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. 

    Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.

    Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

    Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter.  Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

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