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    Жизнь

    Ричард Гир рассекретил имя сына

    • Розсилка
    Ричард Гир - Ричард Гир рассекретил имя сына
    Ричард Гир
    kp.ru

    На днях 69-летний Ричард Гир и его жена, 35-летняя бизнесвумен Алехандра Сильва, вновь стали родителями - на свет появился их первый общий ребенок

    СМИ удалось лишь узнать пол малыша - мальчик - и место его рождения - Нью-Йорк. Остальные детали не были обнародованы. Сегодня испанский HOLA! сообщил, что Ричард решил назвать своего младшего сына Александром, или Алехандро на испанский манер. К слову, так же, только в женском варианте зовут и его жену.

    Напомним, с Алехандрой Ричард познакомился через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время Алехандра находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новых отношений.

    Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале «Таормина». К слову, тогда выйти в свет с Алехандрой Ричард не решился и оставил их отношения в секрете. Но с тех пор почти на всех официальных мероприятиях знаменитости появляются вместе.

    Джерело: Hello!

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