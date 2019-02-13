Ричард Гир рассекретил имя сына



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Ричард Гир kp.ru

На днях 69-летний Ричард Гир и его жена, 35-летняя бизнесвумен Алехандра Сильва, вновь стали родителями - на свет появился их первый общий ребенок

СМИ удалось лишь узнать пол малыша - мальчик - и место его рождения - Нью-Йорк. Остальные детали не были обнародованы. Сегодня испанский HOLA! сообщил, что Ричард решил назвать своего младшего сына Александром, или Алехандро на испанский манер. К слову, так же, только в женском варианте зовут и его жену.

Напомним, с Алехандрой Ричард познакомился через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время Алехандра находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новых отношений.

Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале «Таормина». К слову, тогда выйти в свет с Алехандрой Ричард не решился и оставил их отношения в секрете. Но с тех пор почти на всех официальных мероприятиях знаменитости появляются вместе.

Джерело: Hello!