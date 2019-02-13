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    Шоу-биз

    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини

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    Кендалл Дженнер - Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Кендалл Дженнер

    Топ-модель порадовала поклонников новым выходом в свет

    Знаменитая американская супермодель Кендалл Дженнер посетила показ Stuart Weitzman в Нью-Йорке. Для светского выхода звезда выбрала шелковый пиджак с очень глубоким декольте.

    Образ модель дополнила лодочками и массивными серьгами. А о феврале напоминали разве что кожаные перчатки и колготки. Вот это ноги!

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    Ранее сообщалось, что 69-летний отец Кендалл, который стал женщиной, собирается сойтись в браке с моделью-трансгендером.

    Сообщается, что Кейтлин уже два года встречается с 21-летней моделью Софией Хатчинс, которая тоже не так давно сменила пол. Ранее она была парнем по имени Скотт. По некоторым данным, влюбленные решили, что готовы узаконить свои отношения.

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    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини
    Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини

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