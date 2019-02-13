Коротко, но не вульгарно: Кендалл Дженнер похвасталась ножками в эффектном мини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кендалл Дженнер

Топ-модель порадовала поклонников новым выходом в свет

Знаменитая американская супермодель Кендалл Дженнер посетила показ Stuart Weitzman в Нью-Йорке. Для светского выхода звезда выбрала шелковый пиджак с очень глубоким декольте.

Образ модель дополнила лодочками и массивными серьгами. А о феврале напоминали разве что кожаные перчатки и колготки. Вот это ноги!

Ранее сообщалось, что 69-летний отец Кендалл, который стал женщиной, собирается сойтись в браке с моделью-трансгендером.

Сообщается, что Кейтлин уже два года встречается с 21-летней моделью Софией Хатчинс, которая тоже не так давно сменила пол. Ранее она была парнем по имени Скотт. По некоторым данным, влюбленные решили, что готовы узаконить свои отношения.