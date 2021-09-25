Российскую рок-певицу обнаружили задушенной в ванной

Тело 24-летней певицы в ванной обнаружила ее бабушка

Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела вокалистки рок-группы «Harley» Анастасии Хорольского. Об этом сообщил помощник руководителя по связям со средствами массовой информации следственного управления СК России по региону Владимир Шишков.

Инцидент произошел в городе Кыштыме.

Тело 24-летней певицы в ванной обнаружила ее бабушка. По словам Шишкова, в ходе расследования было установлено, что гибель девушки носит криминальный характер.

По данным российского Пятого канала, причиной смерти стала механическая асфиксия, то есть удушения.

На данный момент проверяются лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Как рассказали телеканалу подруги убитой, на теле девушки были найдены следы побоев. В ее квартире были настежь открыты окна, пропал телевизор и ключи, однако криков о помощи никто не слышал. Соседи девушки также уточнили, что в последнее время она работала в супермаркете.

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