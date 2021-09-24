  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Максим Степанов стал дедушкой

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Экс-министр здравоохранения Украины&nbsp;Максим Степанов - Максим Степанов стал дедушкой
    Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов
    Фото: Станислав Груздев

    Политик поделился новыми ощущениями

    Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов в большом интервью «Главкому» рассказал, чем занимался последние 4 месяца после увольнения с должности главы Минздрава.

    По словам Степанова, за время работы в министерстве, у него не было ни одного выходного.

    «После завершения работы в Минздраве, в первую очередь, было важно немного отдохнуть. Больше года, начиная с начала пандемии, у меня не было ни одного выходного. Имел единственный день отпуска прошлого года - на свой день рождения. Все остальное – работа с утра до ночи. Времени для семьи не было», – говорит Степанов.

    Также экс-министр сообщил радостную новость – у него родилась внучка.

    «30 апреля этого года у меня родилась внучка – Эмилия. Стать дедушкой – это совершенно новые ощущения. Я никогда не представлял, что могу так горевать, когда долго не видимся с ней. Самый большой праздник для нас с женой, когда наши дети куда-то уезжают и оставляют нам внучку», – признался Степанов.

    Ранее «Скотч» показывал, с кем Зеленский занимается утром спортом.

    Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет очаровательный мохнатый пес породы самоед. Президент сопроводил фото забавной подписью: «Кто тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!»

    Читайте также: Какой образ Зеленская выбрала для кинофестиваля в честь основания китайской коммунистической партии

    .

    Теги: знаменитости дети Максим Степанов новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Максим Степанов стал дедушкой