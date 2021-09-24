Максим Степанов стал дедушкой

Политик поделился новыми ощущениями

Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов в большом интервью «Главкому» рассказал, чем занимался последние 4 месяца после увольнения с должности главы Минздрава.

По словам Степанова, за время работы в министерстве, у него не было ни одного выходного.

«После завершения работы в Минздраве, в первую очередь, было важно немного отдохнуть. Больше года, начиная с начала пандемии, у меня не было ни одного выходного. Имел единственный день отпуска прошлого года - на свой день рождения. Все остальное – работа с утра до ночи. Времени для семьи не было», – говорит Степанов.

Также экс-министр сообщил радостную новость – у него родилась внучка.

«30 апреля этого года у меня родилась внучка – Эмилия. Стать дедушкой – это совершенно новые ощущения. Я никогда не представлял, что могу так горевать, когда долго не видимся с ней. Самый большой праздник для нас с женой, когда наши дети куда-то уезжают и оставляют нам внучку», – признался Степанов.

Ранее «Скотч» показывал, с кем Зеленский занимается утром спортом.

Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет очаровательный мохнатый пес породы самоед. Президент сопроводил фото забавной подписью: «Кто тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!»

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