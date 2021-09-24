Зеленский показал, с кем занимается утром спортом (фото)

Компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет пес породы самоед

Президент Украины Владимир Зеленский показал, с кем проводит свои домашние тренировки.

Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет очаровательный мохнатый пес породы самоед. Президент сопроводил фото забавной подписью: «Кто тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!».

Президент неоднократно подчеркивал, что здоровый образ жизни очень важен, а неотъемлемой его составляющей является физическая нагрузка.

instagram.com/zelenskiy_official/

Именно поэтому Зеленский часто занимается со штангой просто дома. Однако иногда, чтобы ему не было скучно к нему приходит его домашний любимец - белый пес. На этот раз в Instagram Зеленский показал, как пес наблюдал за ним пока он тренируется. Имя любимца президент не назвал.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.