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    Зеленский показал, с кем занимается утром спортом (фото)

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    Владимир Зеленский показал домашнего любимца Фото: Instagram Владимира Зеленского - Зеленский показал, с кем занимается утром спортом (фото)

    Владимир Зеленский показал домашнего любимца

    Фото: Instagram Владимира Зеленского

    instagram.com/zelenskiy_official/

    Компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет пес породы самоед

    Президент Украины Владимир Зеленский показал, с кем проводит свои домашние тренировки.

    Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет очаровательный мохнатый пес породы самоед. Президент сопроводил фото забавной подписью: «Кто тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!».

    Президент неоднократно подчеркивал, что здоровый образ жизни очень важен, а неотъемлемой его составляющей является физическая нагрузка.

    instagram.com/zelenskiy_official/
    instagram.com/zelenskiy_official/

    Именно поэтому Зеленский часто занимается со штангой просто дома. Однако иногда, чтобы ему не было скучно к нему приходит его домашний любимец - белый пес. На этот раз в Instagram Зеленский показал, как пес наблюдал за ним пока он тренируется. Имя любимца президент не назвал.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

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    Теги: знаменитости Владимир Зеленский здоровый образ жизни
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    Зеленский показал, с кем занимается утром спортом (фото)