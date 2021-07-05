Российскую жертву пластических операций и «крымнашиста» не пустили в Украину

Блогер заявил, что с ним поступили несправедливо, ведь он аполитичен

Известного российского блогера Александра Мещанского-Шпака не пустили в Украину. На днях он прилетел в Киев, однако въезд пограничники ему не позволили. Шпак не смог подтвердить место предполагаемого пребывания. Об этом блогер рассказал в своем Instagram.

Александр Шпак также заявил, что с ним поступили несправедливо, ведь в Крым он не ездил, об Украине враждебно не высказывался и вообще аполитичный. Однако подписчики сразу же напомнили - в Инстаграме блогер писал «Крым наш», поддерживая таким образом оккупацию полуострова Россией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

Шпаку пришлось сутки пробыть в аэропорту, прежде чем он смог вернуться назад в Турцию, откуда прилетел в Киев.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.