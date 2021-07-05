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    Российскую жертву пластических операций и «крымнашиста» не пустили в Украину

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    В Инстаграме блогер писал &laquo;Крым наш&raquo;, поддерживая таким образом оккупацию полуострова Россией Фото: Александр Шпак / Instagram - Российскую жертву пластических операций и «крымнашиста» не пустили в Украину

    В Инстаграме блогер писал «Крым наш», поддерживая таким образом оккупацию полуострова Россией

    Фото: Александр Шпак / Instagram

    instagram.com/sashashpakofficial/

    Блогер заявил, что с ним поступили несправедливо, ведь он аполитичен

    Известного российского блогера Александра Мещанского-Шпака не пустили в Украину. На днях он прилетел в Киев, однако въезд пограничники ему не позволили. Шпак не смог подтвердить место предполагаемого пребывания. Об этом блогер рассказал в своем Instagram.

    Александр Шпак также заявил, что с ним поступили несправедливо, ведь в Крым он не ездил, об Украине враждебно не высказывался и вообще аполитичный. Однако подписчики сразу же напомнили - в Инстаграме блогер писал «Крым наш», поддерживая таким образом оккупацию полуострова Россией.

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    Публикация от Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

    Шпаку пришлось сутки пробыть в аэропорту, прежде чем он смог вернуться назад в Турцию, откуда прилетел в Киев.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Российскую жертву пластических операций и «крымнашиста» не пустили в Украину