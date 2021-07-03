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    Запуталась в брюках. Звезда «Квартала» случайно сломала ногу

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    Звезда студии &laquo;Квартал 95&raquo; Елена Кравец - Запуталась в брюках. Звезда «Квартала» случайно сломала ногу
    Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец
    instagram.com/lennykravets/

    Ведущая не смогла сегодня вести эфир

    Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел.

    «Это такая трагикомедия. Я вообще не знаю, как такое могло произойти вчера. Ничто не предвещало беды, я пришла домой, накупила себе черешни и планировала заняться делами. И я просто запуталась в собственных, таких широких шелковых брюках, я споткнулась, ударилась ногой о косяк, я даже не упала. Я просто очень больно ударилась о косяк, запутавшись в собственных брюках. И все, через 15 минут отек и оно все такое неприятного цвета, немного болело», — поделилась ведущая.

    Она съездила в больницу, где специалисты поставили ей диагноз — перелом плюсневой кости. Сейчас Кравец должна неделю провести дома и большую часть времени лежать с задранной ногой. Звезда выразила надежду, что уже через семь дней хотя бы на костылях сможет присоединиться к коллегам.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Запуталась в брюках. Звезда «Квартала» случайно сломала ногу