Забавный кот Степан из Украины покоряет сеть курьезными видео

Хозяйка утверждает, что на самом деле ее кот не грустит

В соцсети TikTok прославился 13-летний кот Степан. Трогательное животное стало популярным из-за своего грустного образа за бокалом вина или коктейля. Что же рассказала хозяйка о своем питомце — узнайте далее.

Изданию TJ хозяйка кота рассказала, что она живет в Украине, но свое имя предпочла не называть. По ее словам, животному 13 лет, а подобрала она его на улице, когда тот был еще котенком.

На опубликованных роликах Степан сидит с грустной мордой за бокалом вина или койтейля, а на фоне мигают огни дискотеки и играют старые хиты.

Женщина начала активно показывать своего питомца в TikTok после того, как обнародовала фото, на котором кот сидел с грустной мордой за пиццей, и он набрал 4,5 млн просмотров.

Хозяйка добавила, что на самом деле ее кот не грустит:

«Степан любит сидеть на этом стуле и часто там засыпает. Если это заснять, получается забавно. Только бокалы менять. Его выражение лица – отдельное искусство».

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.