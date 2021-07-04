Забавный кот Степан из Украины покоряет сеть курьезными видео
Хозяйка утверждает, что на самом деле ее кот не грустит
В соцсети TikTok прославился 13-летний кот Степан. Трогательное животное стало популярным из-за своего грустного образа за бокалом вина или коктейля. Что же рассказала хозяйка о своем питомце — узнайте далее.
Изданию TJ хозяйка кота рассказала, что она живет в Украине, но свое имя предпочла не называть. По ее словам, животному 13 лет, а подобрала она его на улице, когда тот был еще котенком.
На опубликованных роликах Степан сидит с грустной мордой за бокалом вина или койтейля, а на фоне мигают огни дискотеки и играют старые хиты.
Женщина начала активно показывать своего питомца в TikTok после того, как обнародовала фото, на котором кот сидел с грустной мордой за пиццей, и он набрал 4,5 млн просмотров.
Хозяйка добавила, что на самом деле ее кот не грустит:
«Степан любит сидеть на этом стуле и часто там засыпает. Если это заснять, получается забавно. Только бокалы менять. Его выражение лица – отдельное искусство».
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