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    Забавный кот Степан из Украины покоряет сеть курьезными видео

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    Забавный кот Степан из Украины покоряет сеть курьезными видео

    Хозяйка утверждает, что на самом деле ее кот не грустит

    В соцсети TikTok прославился 13-летний кот Степан. Трогательное животное стало популярным из-за своего грустного образа за бокалом вина или коктейля. Что же рассказала хозяйка о своем питомце — узнайте далее.

    Изданию TJ хозяйка кота рассказала, что она живет в Украине, но свое имя предпочла не называть. По ее словам, животному 13 лет, а подобрала она его на улице, когда тот был еще котенком.

    На опубликованных роликах Степан сидит с грустной мордой за бокалом вина или койтейля, а на фоне мигают огни дискотеки и играют старые хиты.

    Женщина начала активно показывать своего питомца в TikTok после того, как обнародовала фото, на котором кот сидел с грустной мордой за пиццей, и он набрал 4,5 млн просмотров.

    Хозяйка добавила, что на самом деле ее кот не грустит:

    «Степан любит сидеть на этом стуле и часто там засыпает. Если это заснять, получается забавно. Только бокалы менять. Его выражение лица – отдельное искусство».

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: искусство шутки кот курьез
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    Забавный кот Степан из Украины покоряет сеть курьезными видео