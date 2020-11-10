Рюкзаки и пуховики: Prada выпустили коллекцию одежды для собак (фото)

Одежда сшита из фирменного черного нейлона итальянского бренда

В рамках предпраздничной коллекции 2020 года модный бренд Prada выпустил коллекцию одежды для домашних животных.

В нее вошли вещи из культового черного нейлона — рюкзак с небольшим карманом и пуховой стеганый жилет с капюшоном, а также непромокаемый плащ-дождевик. Вещи рассчитаны на небольших питомцев, но у рюкзака регулируется длина лямок — такой подойдет и собаке среднего размера, чтобы носить с собой игрушки и другие необходимые на прогулке предметы.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.