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    Жизнь

    Рюкзаки и пуховики: Prada выпустили коллекцию одежды для собак (фото)

    • Розсилка
    Рюкзаки и пуховики: Prada выпустили коллекцию одежды для собак (фото)

    Одежда сшита из фирменного черного нейлона итальянского бренда

    В рамках предпраздничной коллекции 2020 года модный бренд Prada выпустил коллекцию одежды для домашних животных.

    В нее вошли вещи из культового черного нейлона — рюкзак с небольшим карманом и пуховой стеганый жилет с капюшоном, а также непромокаемый плащ-дождевик. Вещи рассчитаны на небольших питомцев, но у рюкзака регулируется длина лямок — такой подойдет и собаке среднего размера, чтобы носить с собой игрушки и другие необходимые на прогулке предметы.

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    Рюкзаки и пуховики: Prada выпустили коллекцию одежды для собак (фото)
    Рюкзаки и пуховики: Prada выпустили коллекцию одежды для собак (фото)
    Рюкзаки и пуховики: Prada выпустили коллекцию одежды для собак (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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    одежда животные
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