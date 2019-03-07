Самолет с Джейсоном Момоа на борту совершил аварийную посадку



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Джейсон Момоа kino-teatr.ru

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа пережил настоящий стресс, когда узнал, что на борту самолета, в котором он направлялся в Финикс, случилось возгорание

Как рассказал Джейсон в Instagram, он вместе с друзьями летел в Финикс, Невада, когда пилот сообщил о возможном возгорании на борту.

Самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Палм-Спрингс, Калифорния. На место происшествия тут же прибыли пожарные и полиция. Они обследовали самолет и пришли к выводу, что тревога была ложной. Однако инцидент заставил Джейсона и его друзей изрядно понервничать.

«Сейчас со мной все в порядке, друзья забрали меня из аэропорта»,- написал Момоа в соцсети.

Пожарные Палм-Спрингс были удивлены, увидев на борту известного актера.





Джейсон с пожарным Палм-Спрингс

Они сделали с Джейсоном несколько кадров и выложили в Instagram, подписав:«Всегда приятно встретить классных людей!»





Джерело: Hello!