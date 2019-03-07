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    Жизнь

    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений

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    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений

    19-летний брат топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид Анвар анонсировал бренд ювелирных украшений под названием Martyre

    Над коллекцией  Анвар работает с другом, художником Йони Лахамом.

    Martyre будет создавать «украшения, неподвластные времени», исследовать новые концепции в ювелирном деле и сотрудничать с лучшими мастерами Лос-Анджелеса. Украшения бренда могут носить как девушки, так и мужчины. В первую коллекцию вошли браслеты, серьги, подвески и кольца из серебра 925-й пробы с выгравированными фразами: Every sinner dies a saint или Pray for us.

    «Наша миссия — возродить наполнение и символизм ювелирных украшений, чтобы покупатель мог наделить вещь уникальным смыслом», — говорит дизайн-директор Martyre Райан Бенсон.

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    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений
    Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений

    Цены на предметы из дебютной коллекции варьируются от 195 до 795 долларов.

    Джерело: Buro 24/7

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