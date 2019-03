Серебро с гравировками: брат Беллы и Джиджи Хадид запустил агендерную линию украшений



19-летний брат топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид Анвар анонсировал бренд ювелирных украшений под названием Martyre

Над коллекцией Анвар работает с другом, художником Йони Лахамом.

Martyre будет создавать «украшения, неподвластные времени», исследовать новые концепции в ювелирном деле и сотрудничать с лучшими мастерами Лос-Анджелеса. Украшения бренда могут носить как девушки, так и мужчины. В первую коллекцию вошли браслеты, серьги, подвески и кольца из серебра 925-й пробы с выгравированными фразами: Every sinner dies a saint или Pray for us.

«Наша миссия — возродить наполнение и символизм ювелирных украшений, чтобы покупатель мог наделить вещь уникальным смыслом», — говорит дизайн-директор Martyre Райан Бенсон.

Цены на предметы из дебютной коллекции варьируются от 195 до 795 долларов.

Джерело: Buro 24/7