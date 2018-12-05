Сандра Баллок раскрыла секрет своей молодости



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сандра Баллок

Актриса рассказала, как ей удается бороться со старением

Самые популярные запросы на Сандру Баллок в поисковиках сопровождаются двумя фразами «Сколько ей лет» и «Секреты ее молодости». В следующем году актрисе будет 55, и такой информационный шум вокруг ее персоны ей, безусловно, льстит, но вместе с тем и порядком надоел. На днях Сандра побывала на шоу Кевина Фрейзера в рамках промо своего нового фильма «Птичий короб» и дала исчерпывающий ответ на все вопросы о своей внешности.

«Я сплю в контейнере, в который не поступают внешние концерагены. Единственное, зачем я его покидаю, - чтобы выйти в свет. Я просто открываю крышку...» - начала рассказ Сандра.

«На самом деле, единственный секрет - уделять внешности много времени и сил. Это часть моей работы. Знаете, сколько заняли макияж и прическа перед тем, как я к вам пришла? Два с половиной часа. Сейчас я вернусь домой, приму душ, а завтра в 8 утра эта процедура вновь повторится. Я никогда не появлюсь в месте, где меня сфотографируют, если знаю, что выгляжу плохо».

Коллега Сандры Тревант Роудс, который также стал гостем программы, высказал свое мнение по актуальному вопросу.

«Правда заключается в том, что она каждый день тренируется. Каждый!», - отметила Сандра.

Работа Сандры над собой, какие бы ритуалы она в себя не включала, дает свои плоды. Так, в 2015-м, в 51 год, Сандра была названа самой красивой женщиной на планете по версии журнала People.

Джерело: Hello!