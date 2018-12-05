Шесть причин отказаться от алкоголя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если часто пить спиртное, кожа начнет терять эластичность, организм обезвоживается

Люди нередко употребляют немного спиртного, чтобы расслабиться и приятно провести время. Тем не менее, даже бокал вина не такой безобидный для здоровья, как кажется на первый взгляд

Вот шесть причин, чтобы отказаться от спиртного.

Спиртное делает людей уязвимыми к болезням

Алкоголь – частая причина цирроза печени и гепатита. Также он пагубно влияет на печень и поджелудочную железу.

Этанол деструктивно действует на стенки пищевода. Организм перестает всасывать важные для него вещества. В результате ослабляется иммунитет и ухудшается здоровье. На восстановление кишечника требуется не менее недели.

Если человек не пил две недели, у него нормализуется давление, сердечный ритм, перестают мучить головные боли.

Ухудшается внешность

Если часто пить спиртное, кожа начнет терять эластичность, так как организм обезвоживается. Ухудшается цвет кожи, появляются красные участки и синяки под глазами. Также такие люди преждевременно стареют.

После отказа от спиртного потребуется от нескольких недель до нескольких лет, чтобы внешность восстановилась. Длительность процесса во многом зависит от частоты злоупотребления крепкими напитками.

Алкоголь усугубляет депрессию

Некоторые люди считают алкоголь средством, чтобы избавиться от депрессии. Однако он оказывает лишь краткосрочный эффект за счет скачка гормона дофамина. Спустя время, организм привыкает к выработке дофамина за счет спиртного, и потом начинает требовать его все больше и больше. В результате человек чувствует депрессию с новой силой и перестает получать от жизни удовольствие.

Появляется лишний вес

По мнению ученых, этанол стимулирует активность белка AGRP, в результате чего человеку хочется больше есть. В некоторых случаях он не просто повышает аппетит, но и становится причиной обжорства. Также алкоголь ухудшает метаболизм.

Риск появления алкогольной зависимости

В начале развития зависимости человек может вести привычный образ жизни – общаться с друзьями, ходить на работу, проявлять социальную активность. Но потом негативные изменения все же проявятся – начнутся проблемы со здоровьем и психикой.

Чем раньше человек откажется от алкоголя, тем ниже вероятность, что у него появится зависимость.

Увеличиваются расходы

Алкоголь, особенно качественный, стоит дорого. Люди охотно тратят деньги на то, чтобы навредить здоровью. К тому же, есть вероятность купить поддельное спиртное, которое способно нанести непоправимый удар организму.

Деньги из кошелька будут уходить не только на алкоголь, но и на посещение врачей, а также на лечение, чтобы нормализовать здоровье.