Ван Гог, Пикассо, Моне: Дизайнер создал логотипы знаменитых художников (фото)



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Работа над созданием логотипа для Сальвадора Дали, по словам Мильтона , принесла ему большое удовольствие

Дизайнер из Бразилии Мильтон Омена создал уникальные логотипы знаменитых художников, перед этим тщательно изучив стиль живописи, характер, привычки и образ жизни каждого из них.

«Я никогда раньше не делал собственные логотипы и не использовал в работах больше, чем три цвета. В этом проекте я воплотил свое видение, вдохновляясь художниками со сложившимся узнаваемым стилем», - отметил художник.

Так, например, чтобы разработать логотип для Леонардо да Винчи, дизайнер использовал зарисовки, тетради и исследования художника.

Винсент Ван Гог, как говорят, был очень сдержанной и вдумчивой человеком, а также скрупулезным художником. Мильтон разработал для него брендинг, в котором постарался воплотить эти черты.

Работа над созданием логотипа для Сальвадора Дали, по словам бразильского дизайнера, принесла ему большое удовольствие, потому что он просто позволил вести себя потока вдохновения.

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Джерело: platfor.ma