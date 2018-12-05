Соблазнительная Instagram-звезда: австралийская супермодель Миранда Керр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Миранда Керр

С 2004-го года модель не спускается с модельного подиума Victoria's Secret

Одна из самых узнаваемых моделей в мире Миранда Керр - девушка с самым ангельским лицом, одна из красоток Victoria's Secret, вторая самая дорогостоящая модель мира в 2013-м.

Карьера девушки началась с рекламной кампании, сделанной в 2004 году фотографом Эриком Себан-Мейером — для Ober Jeans Paris. Тогда красотке было 21. За долгие 14 лет модельной карьеры австралийская красавица на страничках каких глянцев только не появлялась, в каких рекламных кампаниях только не снималась. Сегодня занимается тем же, правда, уже вне состава ангелов Victoria's Secret (в 2013 бренд с ней простился).

С 2004-го года Миранда Керр не спускается с модельного подиума Victoria's Secret. В 2008 году женщина вошла в десятку самых богатых моделей мира по версии The Forbes. А в 2013-м заняла 2-е место в рейтинге самых богатых моделей мира — по версии все тех же Forbes. Ее доход составил $7,2 млн.