Санту Димопулос обокрали



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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos

Модель и экс-участница группы «Виа Гра» рассказала об инциденте в соцсети

Санта Димопулос очень активно ведет свой Instagram и часто ведет беседы со своими подписчиками: и о питании, и о здоровье, и спорте, даже недавно обсуждала, как удержать мужчину. А сейчас решила рассказать о менее прекрасных событиях - воровстве.

«Год начался очень активно и насыщенно. Не только позитивными событиями, к сожалению. Меня намеренно подвел человек, который называл себя близким другом. Хотя тут я виновата сама - моя интуиция давно и упорно говорила держаться от него подальше, но есть такое ужасное чувство как "жалость". Когда нам человека жалко, мы делаем порой совершенно глупые вещи... Тащим за собой груз, который на самом деле тянет нас вниз.

Украли большую сумму на работе (этого показалось мало, поэтому украли базу данных, некоторые препараты). Думаю, придется сделать отдельный пост об этой "прекрасной" женщине, чтобы сделать ее знаменитой (хотя я, безумно, не люблю это все). И, как ни странно, я совершенно не расстроена, не обозлена и не обижена. Возможно, это результат долгой работы над собой, но я вижу в этом добрый знак», - призналась Санта.