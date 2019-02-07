Экс-участница группы «Виа Гра» презентовала первый сольный трек



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Анастасия Кожевникова instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова покинула группу в прошлом году ради мужа и сольной карьеры

Бывшая участница сексапильного трио «Виа Гра» Анастасия Кожевникова наконец-то презентовала первую сольную композицию. Лирический трек получил название «Любить тебя».

Автором композиции стала Миша Романова и Анастасия Кожевникова.

«Сегодня, я делюсь с вами своим первым шагом в сольный путь! То, что мне нравится, - это симбиоз совершенно разной музыки. Поэтому, от меня следует ожидать совершенно разных песен. Именно эта - родилась во мне первой! Несмотря на то, сколько раз я откладывала ее на потом - всё-таки сегодня именно она! В ней заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины, не играйте с любящим сердцем !» – так прокомментировала Анастасия выход работы в соцсети Instagram.

Напомним, что Анастасия Кожевникова покинула группу в августе прошлого года. Артистка решила выйти замуж и начать сольную карьеру. Стоит отметить, что избранником сексапильной певицы стал молодой человек по имени Кирилл, однако СМИ до сих пор не удалось выяснить, чем он занимается и сколько ему лет.