Элтон Джон уверен, что Леди Гага достойна премии «Оскар»



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Элтон Джон и Леди Гага Sostav.ua

Элтон Джон и Леди Гага уже несколько лет дружат и поддерживают друг друга в творческой деятельности

Поэтому британский музыкант не сомневается, что девушка обязательно получит «Оскар» если не за главную женскую роль, то, как минимум, за саундтрек к фильму «Звезда родилась».

На днях Элтон заявил Марку Ронсону, с которым Гага работает уже много лет, что их песня Shallow обязательно получит заветную золотую статуэтку. Музыкант безапелляционно заявил: «Да я готов свой дом поставить на то, что вы выиграете «Оскар»! Я очень не хочу сглазить, но я гарантирую это», – заявил певец Ронсону через Facetime. Марк в свою очередь поблагодарил Джона за комплимент и такую веру в его творчество.

Стоит отметить, что коллаборация Леди Гаги и Марка Ронсона к режиссерскому дебюту Брэдли Купера уже была отмечена наградами на «Золотом глобусе» и Critic's Choice Awards, так что многие фанаты певицы уверены, что она обязательно получит и «Оскар». А вот в то, что Гага станет победительницей в номинации «Лучшая актриса года», сомнения все же есть, ведь вместе с ней за «Оскар» поборются такие «ветераны», как Гленн Клоуз и Оливия Колман. Напомним, что церемония награждения премии «Оскар» состоится 24 февраля, начало в 03:00 по киевскому времени В этом году церемония пройдет без ведущих, из-за громкого скандала. При этом, некоторые звезды считают, что церемония без ведущих может поднять телевизионные рейтинги «Оскара». «Иногда лучше обойтись без хозяина вечера, чем эксплуатировать то, что уже не работает», – сказала недавно Энн Хэтэуэй. Кто-то, а она не понаслышке знает, каково это – быть ведущей церемонии «Оскар». Список основных номинаций выглядит так: Лучший фильм: «Черный клановец»

«Черная пантера»

«Богемная рапсодия»

«Фаворитка»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Рождение звезды»

«Власть» Лучший режиссер: Спайк Ли — «Черный клановец»

Павел Павликовски — «Холодная Война»

Альфонсо Куарон — «Рома»

Адам МакКей — «Власть»

Йоргос Лантимос — «Фаворитка» Лучший актер: Кристиан Бэйл — «Власть»

Бредли Купер — «Звезда родилась»

Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»

Рами Малек — «Богемная рапсодия»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга» Лучшая актриса: Ялица Апарицио — «Рома»

Глен Клоуз — «Жена»

Оливия Коулман — «Фаворитка»

Леди Гага (Стефани Джерманотта) — «Звезда родилась»

Мелиса Маккарти — «Сможешь ли ты меня простить?» Лучший актер второго плана: Махершала Али — «Зеленая книга»

Адам Драйвер — «Черный клановец»

Сэм Эллиот — «Рождение звезды»

Ричарр Грант — «Сможешь ли ты меня простить?»

Сэм Рокуэлл — «Власть» Лучшая актриса второго плана: Эми Адамс — «Вайс»

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Марина де Тавира — «Рома»

Рейчел Вайс — «Фаворитка»

Реджина Кинг — «Если бы Бил-стрит могла говорить» Лучший оригинальный сценарий: «Фаворитка»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Власть»

First Reformed Лучший адаптированный сценарий: «Черный клановец»

«Сможешь ли ты меня простить?»

«Если бы Бил-стрит могла говорить»

«Рождение звезды»

«Баллада Бастера Скрагза» Лучший саундтрек: «Черная пантера»

«Черный клановец»

«Если бы Бил-стрит могла говорить»

«Остров Собак»

«Возвращение Мери Поппинс» Лучшая операторская работа: Лукаш Зал — «Холодная война»

Робби Райан — «Фаворитка»

«Никогда не оглядывайся»

Альфонсо Куарон — «Рома»

Мэттью Либатик — «Рождение звезды» Лучший анимационный фильм: «Суперсемейка 2»

«Человек-паук: Вокруг вселенной»

«Остров Собак»

«Ральф против интернета»

«Мираи» Лучшая анимационная короткометражка: «Animal Behaviour»

«Bao»

«Late Afternoon»

«One Small Step»

«Weekends»

Джерело: Hello!