Элтон Джон уверен, что Леди Гага достойна премии «Оскар»
-
Розсилка
Элтон Джон и Леди Гага уже несколько лет дружат и поддерживают друг друга в творческой деятельности
Поэтому британский музыкант не сомневается, что девушка обязательно получит «Оскар» если не за главную женскую роль, то, как минимум, за саундтрек к фильму «Звезда родилась».
На днях Элтон заявил Марку Ронсону, с которым Гага работает уже много лет, что их песня Shallow обязательно получит заветную золотую статуэтку. Музыкант безапелляционно заявил: «Да я готов свой дом поставить на то, что вы выиграете «Оскар»! Я очень не хочу сглазить, но я гарантирую это», – заявил певец Ронсону через Facetime. Марк в свою очередь поблагодарил Джона за комплимент и такую веру в его творчество.
Стоит отметить, что коллаборация Леди Гаги и Марка Ронсона к режиссерскому дебюту Брэдли Купера уже была отмечена наградами на «Золотом глобусе» и Critic's Choice Awards, так что многие фанаты певицы уверены, что она обязательно получит и «Оскар». А вот в то, что Гага станет победительницей в номинации «Лучшая актриса года», сомнения все же есть, ведь вместе с ней за «Оскар» поборются такие «ветераны», как Гленн Клоуз и Оливия Колман.
Напомним, что церемония награждения премии «Оскар» состоится 24 февраля, начало в 03:00 по киевскому времени
В этом году церемония пройдет без ведущих, из-за громкого скандала. При этом, некоторые звезды считают, что церемония без ведущих может поднять телевизионные рейтинги «Оскара».
«Иногда лучше обойтись без хозяина вечера, чем эксплуатировать то, что уже не работает», – сказала недавно Энн Хэтэуэй. Кто-то, а она не понаслышке знает, каково это – быть ведущей церемонии «Оскар».
Список основных номинаций выглядит так:
Лучший фильм:
- «Черный клановец»
- «Черная пантера»
- «Богемная рапсодия»
- «Фаворитка»
- «Зеленая книга»
- «Рома»
- «Рождение звезды»
- «Власть»
Лучший режиссер:
- Спайк Ли — «Черный клановец»
- Павел Павликовски — «Холодная Война»
- Альфонсо Куарон — «Рома»
- Адам МакКей — «Власть»
- Йоргос Лантимос — «Фаворитка»
Лучший актер:
- Кристиан Бэйл — «Власть»
- Бредли Купер — «Звезда родилась»
- Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»
- Рами Малек — «Богемная рапсодия»
- Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
Лучшая актриса:
- Ялица Апарицио — «Рома»
- Глен Клоуз — «Жена»
- Оливия Коулман — «Фаворитка»
- Леди Гага (Стефани Джерманотта) — «Звезда родилась»
- Мелиса Маккарти — «Сможешь ли ты меня простить?»
Лучший актер второго плана:
- Махершала Али — «Зеленая книга»
- Адам Драйвер — «Черный клановец»
- Сэм Эллиот — «Рождение звезды»
- Ричарр Грант — «Сможешь ли ты меня простить?»
- Сэм Рокуэлл — «Власть»
Лучшая актриса второго плана:
- Эми Адамс — «Вайс»
- Эмма Стоун — «Фаворитка»
- Марина де Тавира — «Рома»
- Рейчел Вайс — «Фаворитка»
- Реджина Кинг — «Если бы Бил-стрит могла говорить»
Лучший оригинальный сценарий:
- «Фаворитка»
- «Зеленая книга»
- «Рома»
- «Власть»
- First Reformed
Лучший адаптированный сценарий:
- «Черный клановец»
- «Сможешь ли ты меня простить?»
- «Если бы Бил-стрит могла говорить»
- «Рождение звезды»
- «Баллада Бастера Скрагза»
Лучший саундтрек:
- «Черная пантера»
- «Черный клановец»
- «Если бы Бил-стрит могла говорить»
- «Остров Собак»
- «Возвращение Мери Поппинс»
Лучшая операторская работа:
- Лукаш Зал — «Холодная война»
- Робби Райан — «Фаворитка»
- «Никогда не оглядывайся»
- Альфонсо Куарон — «Рома»
- Мэттью Либатик — «Рождение звезды»
Лучший анимационный фильм:
- «Суперсемейка 2»
- «Человек-паук: Вокруг вселенной»
- «Остров Собак»
- «Ральф против интернета»
- «Мираи»
Лучшая анимационная короткометражка:
- «Animal Behaviour»
- «Bao»
- «Late Afternoon»
- «One Small Step»
- «Weekends»
Джерело: Hello!