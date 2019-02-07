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    Шоу-биз

    Элтон Джон уверен, что Леди Гага достойна премии «Оскар»

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    Элтон Джон и Леди Гага - Элтон Джон уверен, что Леди Гага достойна премии «Оскар»
    Элтон Джон и Леди Гага
    Sostav.ua

    Элтон Джон и Леди Гага уже несколько лет дружат и поддерживают друг друга в творческой деятельности

    Поэтому британский музыкант не сомневается, что девушка обязательно получит «Оскар» если не за главную женскую роль, то, как минимум, за саундтрек к фильму «Звезда родилась».

    На днях Элтон заявил Марку Ронсону, с которым Гага работает уже много лет, что их песня Shallow обязательно получит заветную золотую статуэтку. Музыкант безапелляционно заявил: «Да я готов свой дом поставить на то, что вы выиграете «Оскар»! Я очень не хочу сглазить, но я гарантирую это», – заявил певец Ронсону через Facetime. Марк в свою очередь поблагодарил Джона за комплимент и такую веру в его творчество.

    Стоит отметить, что коллаборация Леди Гаги и Марка Ронсона к режиссерскому дебюту Брэдли Купера уже была отмечена наградами на «Золотом глобусе» и Critic's Choice Awards, так что многие фанаты певицы уверены, что она обязательно получит и «Оскар». А вот в то, что Гага станет победительницей в номинации «Лучшая актриса года», сомнения все же есть, ведь вместе с ней за «Оскар» поборются такие «ветераны», как Гленн Клоуз и Оливия Колман.

    Напомним, что церемония награждения премии «Оскар» состоится 24 февраля, начало в 03:00 по киевскому времени

    В этом году церемония пройдет без ведущих, из-за громкого скандала. При этом, некоторые звезды считают, что церемония без ведущих может поднять телевизионные рейтинги «Оскара».

    «Иногда лучше обойтись без хозяина вечера, чем эксплуатировать то, что уже не работает», – сказала недавно Энн Хэтэуэй. Кто-то, а она не понаслышке знает, каково это – быть ведущей церемонии «Оскар».

     

    Список основных номинаций выглядит так:

    Лучший фильм:

    • «Черный клановец»
    • «Черная пантера»
    • «Богемная рапсодия»
    • «Фаворитка»
    • «Зеленая книга»
    • «Рома»
    • «Рождение звезды»
    • «Власть»

    Лучший режиссер:

    • Спайк Ли — «Черный клановец»
    • Павел Павликовски — «Холодная Война»
    • Альфонсо Куарон — «Рома»
    • Адам МакКей — «Власть»
    • Йоргос Лантимос — «Фаворитка»

    Лучший актер:

    • Кристиан Бэйл — «Власть»
    • Бредли Купер — «Звезда родилась»
    • Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»
    • Рами Малек — «Богемная рапсодия»
    • Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

    Лучшая актриса:

    • Ялица Апарицио — «Рома»
    • Глен Клоуз — «Жена»
    • Оливия Коулман — «Фаворитка»
    • Леди Гага (Стефани Джерманотта) — «Звезда родилась»
    • Мелиса Маккарти — «Сможешь ли ты меня простить?»

    Лучший актер второго плана:

    • Махершала Али — «Зеленая книга»
    • Адам Драйвер — «Черный клановец»
    • Сэм Эллиот — «Рождение звезды»
    • Ричарр Грант — «Сможешь ли ты меня простить?»
    • Сэм Рокуэлл — «Власть»

    Лучшая актриса второго плана:

    • Эми Адамс — «Вайс»
    • Эмма Стоун — «Фаворитка»
    • Марина де Тавира — «Рома»
    • Рейчел Вайс — «Фаворитка»
    • Реджина Кинг — «Если бы Бил-стрит могла говорить»

     Лучший оригинальный сценарий:

    •  «Фаворитка»
    • «Зеленая книга»
    • «Рома»
    • «Власть»
    • First Reformed

    Лучший адаптированный сценарий:

    •  «Черный клановец»
    • «Сможешь ли ты меня простить?»
    • «Если бы Бил-стрит могла говорить»
    • «Рождение звезды»
    • «Баллада Бастера Скрагза»

     Лучший саундтрек:

    •  «Черная пантера»
    • «Черный клановец»
    • «Если бы Бил-стрит могла говорить»
    • «Остров Собак»
    • «Возвращение Мери Поппинс»

    Лучшая операторская работа:

    •  Лукаш Зал — «Холодная война»
    • Робби Райан — «Фаворитка»
    • «Никогда не оглядывайся»
    • Альфонсо Куарон — «Рома»
    • Мэттью Либатик — «Рождение звезды»

     Лучший анимационный фильм:

    •  «Суперсемейка 2»
    • «Человек-паук: Вокруг вселенной»
    • «Остров Собак»
    • «Ральф против интернета»
    • «Мираи»

    Лучшая анимационная короткометражка:

    • «Animal Behaviour»
    • «Bao»
    • «Late Afternoon»
    • «One Small Step»
    • «Weekends»

     

    Джерело: Hello!

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