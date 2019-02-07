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    Оля Полякова восхитила стильным луком на съемках нового шоу

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    Оля Полякова - Оля Полякова восхитила стильным луком на съемках нового шоу
    Оля Полякова

    Популярная певица и эксперт телепроекта Оля Полякова продемонстрировала новый яркий образ

    Королева ночи появилась на съемочной площадке телеканала «Украина» в экстравагантном платье на одно плечо. Эффектное мини с вставками из кожи Оля дополнила классическими туфлями-лодочками на каблуках.

    На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в этом образе. На нем Оля сидит в кресле эксперта супер-шоу «Дивовижні люди». Снимок она подписала так: «Ну, и по традиции #креслолук #дивовижнілюди».

    Подписчики Оли засыпали ее комплиментами в комментариях: «Королева», «Роскошная женщина», «Красотка», «Ножки лебединые», «Невероятно обаятельная», «Богиня».

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    Оля Полякова восхитила стильным луком на съемках нового шоу
    Оля Полякова восхитила стильным луком на съемках нового шоу
    Оля Полякова восхитила стильным луком на съемках нового шоу

    Напомним, что у Украине совсем скоро стартует новое «Дивовижні люди», во время которого,  украинцы продемонстрируют свои выдающиеся умственные способности.

    Ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна» на канале «Украина» Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко.

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