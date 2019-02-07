Оля Полякова восхитила стильным луком на съемках нового шоу



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Оля Полякова

Популярная певица и эксперт телепроекта Оля Полякова продемонстрировала новый яркий образ

Королева ночи появилась на съемочной площадке телеканала «Украина» в экстравагантном платье на одно плечо. Эффектное мини с вставками из кожи Оля дополнила классическими туфлями-лодочками на каблуках.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото в этом образе. На нем Оля сидит в кресле эксперта супер-шоу «Дивовижні люди». Снимок она подписала так: «Ну, и по традиции #креслолук #дивовижнілюди».

Подписчики Оли засыпали ее комплиментами в комментариях: «Королева», «Роскошная женщина», «Красотка», «Ножки лебединые», «Невероятно обаятельная», «Богиня».

Напомним, что у Украине совсем скоро стартует новое «Дивовижні люди», во время которого, украинцы продемонстрируют свои выдающиеся умственные способности.

Ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна» на канале «Украина» Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко.