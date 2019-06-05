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    Жизнь

    Сара Джессика Паркер побывала у Стены плача в Иерусалиме

    • Розсилка
    Сара Джессика Паркер - Сара Джессика Паркер побывала у Стены плача в Иерусалиме
    Сара Джессика Паркер

    Актриса прилетела с семьей в Израиль

    Сара Джессика Паркер прилетела в Израиль со всей своей семьей, сообщает агентство Jewish Telegraphic Agency. У нее запланирован недельный отпуск, в рамках которого она посетит главные достопримечательности страны и поближе познакомится с землей своих предков.

    На днях она была замечена на ужине в Тель-Авиве, а вчера посетила первое место, которое значилось в ее культурной программе, - Стену плача в Иерусалиме, куда Сара прибыла в окружении частной охраны и гида.

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    Публикация от Humans of Judaism (@humansofjudaism)

    Отец Сары Джессики Паркер происходил из восточноевропейских евреев, проживавших в Польше, а исконная фамилия его семьи - Бар-Кан ("сын коэна"). Муж актрисы Мэттью Бродерик – еврей по матери. Паркер часто говорила, что идентифицирует себя с религией отца, иудаизмом, но не получала религиозного воспитания.

    Джерело: Hello!

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