Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде



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Маколей Калкин

Отец девушки – хмонг, мать – тайка

38-летний Маколей Калкин вернулся на красную дорожку после длительного перерыва! В течение последних лет актер появлялся в редких короткометражках и сериалах, и вот наконец-то в прокат выходит полнометражный фильм с ним – комедия Changeland. В Голливуде прошла премьера, которую Калкин посетил со своей девушкой, 31-летней актрисой Брендой Сонг.

Бренда, как и Маколей, снялась в фильме Changeland режиссера Сета Грина. Грин написал сценарий к своей картине и сыграл в ней главного героя. Лента рассказывает о друзьях, которые отправляются в Таиланд на поиски цели и смысла жизни.

Кстати сказать, Бренда Сонг выросла в азиатской семье: ее мать – тайка, а отец – хмонг. Со звездой фильма «Один дома» Бренда начала встречаться летом 2017 года. По некоторым данным, она познакомилась с Калкиным на съемках Changeland, так что роман начался в процессе работы над фильмом.