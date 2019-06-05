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    Шоу-биз

    Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде

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    Маколей Калкин - Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде
    Маколей Калкин

    Отец девушки – хмонг, мать – тайка

    38-летний Маколей Калкин вернулся на красную дорожку после длительного перерыва! В течение последних лет актер появлялся в редких короткометражках и сериалах, и вот наконец-то в прокат выходит полнометражный фильм с ним – комедия Changeland. В Голливуде прошла премьера, которую Калкин посетил со своей девушкой, 31-летней актрисой Брендой Сонг.

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    Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде
    Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде
    Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде
    Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде
    Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде
    Маколей Калкин впервые показал свою девушку на премьере фильма в Голливуде

    Бренда, как и Маколей, снялась в фильме Changeland режиссера Сета Грина. Грин написал сценарий к своей картине и сыграл в ней главного героя. Лента рассказывает о друзьях, которые отправляются в Таиланд на поиски цели и смысла жизни.

    Кстати сказать, Бренда Сонг выросла в азиатской семье: ее мать – тайка, а отец – хмонг. Со звездой фильма «Один дома» Бренда начала встречаться летом 2017 года. По некоторым данным, она познакомилась с Калкиным на съемках Changeland, так что роман начался в процессе работы над фильмом.

     

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