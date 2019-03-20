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    Жизнь

    Сара Джессика Паркер выпускает собственную коллекцию вина

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    <span>Сара Джессика Паркер</span> - Сара Джессика Паркер выпускает собственную коллекцию вина
    Сара Джессика Паркер

    Теперь к списку профессий звезды «Секса в большом городе» - актрисы, продюсера, модели и дизайнера - прибавилась еще одна - винодела

    В этом году Сара Джессика Паркер решила попробовать себя в новой роли - и мы сейчас не о кино. Актриса объявила о сотрудничестве с компанией Invivo Wines, результатом которого станет коллекция... вина. Винодельня бренда находится в Новой Зеландии, и вскоре Сара Джессика отправится туда для знакомства с производством и разработки собственной коллекции вин.

    «Invivo отправили мне несколько бутылок их вина, которое я просто обожаю, а также рассказали историю своей компании. Я с нетерпением жду путешествия в Новую Зеландию, где смогу увидеть, как выращивают виноград и делают вино. Владельцы даже подарили мне пару резиновых сапог - надеюсь, вскоре они мне пригодятся», - говорится в комментарии Сары Джессики на официальном сайте компании.

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    Сара Джессика Паркер выпускает собственную коллекцию вина
    Сара Джессика Паркер выпускает собственную коллекцию вина
    Сара Джессика Паркер выпускает собственную коллекцию вина
    Сара Джессика Паркер выпускает собственную коллекцию вина

    Сообщается, что коллекция вина SJP х Invivo увидит свет уже летом, хотя точных дат пока не называют. По признанию самой актрисы, она выпивает бокал этого напитка каждый день:

    «После работы я выпиваю бокал вина. Буквально каждый день. Каждый. Божий. День. Хотите верьте, хотите нет, но я даже не использую специальных бокалов, подойдет любая пустая банка в доме». 

    Джерело: Hello!

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