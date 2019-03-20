Сара Джессика Паркер выпускает собственную коллекцию вина



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Сара Джессика Паркер

Теперь к списку профессий звезды «Секса в большом городе» - актрисы, продюсера, модели и дизайнера - прибавилась еще одна - винодела

В этом году Сара Джессика Паркер решила попробовать себя в новой роли - и мы сейчас не о кино. Актриса объявила о сотрудничестве с компанией Invivo Wines, результатом которого станет коллекция... вина. Винодельня бренда находится в Новой Зеландии, и вскоре Сара Джессика отправится туда для знакомства с производством и разработки собственной коллекции вин.

«Invivo отправили мне несколько бутылок их вина, которое я просто обожаю, а также рассказали историю своей компании. Я с нетерпением жду путешествия в Новую Зеландию, где смогу увидеть, как выращивают виноград и делают вино. Владельцы даже подарили мне пару резиновых сапог - надеюсь, вскоре они мне пригодятся», - говорится в комментарии Сары Джессики на официальном сайте компании.

Сообщается, что коллекция вина SJP х Invivo увидит свет уже летом, хотя точных дат пока не называют. По признанию самой актрисы, она выпивает бокал этого напитка каждый день:

«После работы я выпиваю бокал вина. Буквально каждый день. Каждый. Божий. День. Хотите верьте, хотите нет, но я даже не использую специальных бокалов, подойдет любая пустая банка в доме».

Джерело: Hello!