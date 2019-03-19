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    Шоу-биз

    Кинопремия «Золота дзиґа»: полный список номинантов

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    Кинопремия «Золота дзиґа»: полный список номинантов

    Церемония вручения наград состоится 19 апреля

    Организаторы кинопремии «Золота дзиґа» объявили номинантов на национальную награду.

    Фильмы «Брама» Владимира Тихого и «Дике поле» Ярослава Лодыгина получили по 12 номинаций. В общем победителей будут выбирать в 20 категориях.

    Список номинаций:

    Лучший фильм:

    • «Брама», реж. Владимир Тихий
    • «Гірська жінка: на війні», реж. Бенедикт Эрлингссон
    • «Дике поле», реж. Ярослав Лодыгин
    • «Донбас», реж. Сергей Лозница
    • «Коли падають дерева», реж. Мариса Никитюк

    Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):

    • Ярослав Лодыгин («Дике поле»)
    • Сергей Лозница («Донбас»)
    • Марыся Никитюк («Коли падають деревя»)
    • Антонина Ноябрева («Герой мого часу»)
    • Владимир Тихий («Брама»)
    Церемония вручения наград победителям состоится 19 апреля в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.

    Лучший актер:

    • Евгений Бушмакин («Герой мого часу»)
    • Роман Луцкий («Секс і нічого сообистого)
    • Олег Москаленко («Дике поле»)
    • Ярослав Федорчук («Брама»)

    Лучшая актриса:

    • Ирма Витовская («Брама»)
    • Анастасия Пустовит («Коли падають дерева»)
    • Руслана Хазипова («Дике поле»)
    • Лучший актер второго плана:
    • Георгий Делиев («Донбас»)
    • Сергей Притула («Секс і ничого особистого»)
    • Владимир Ямненко («Дике поле»)

    Лучшая актриса второго плана:

    Виталина Библив («Брама»)

    Олеся Жураковская («Донбас»)

    Лариса Руснак («Січень-березень»)

    Лучший оператор:

    • Юрий Король («Шляхетні волоцюги»)
    • Сергей Михальчук («Дике поле»)
    • Слава Цветков («Брама»)

    Лучший художник-постановщик:

    • Влад Дудко («Коли падають дерева»)
    • Владлен Одуденко («Дике поле»)
    • Владимир Романов («Шляхетні волоцюги»)

    Лучший сценарист:

    • Павел Арье, Владимир Тихий («Брама»)
    • Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит («Дике поле»)
    • Сергей Лозница («Донбас»)
    • Марыся Никитюк («Коли падають дерева»)

    Лучший монтаж:

    • Иван Банников («Коли падають дерева», «Позивний «Бандерас», «Вона та війна»)
    • Андрей Загданский («Михайло та Даниїл»)
    • Вадим Ильков («Тато - мамин брат»)
    • Ярослав Попов («Міф»)
    • Александр Черный («Дике поле»)

    Лучший звук:

    • Михаил Закуцкий («Брама»)
    • Артем Мостовой («Бобот та енергія всесвіту», «Зрадник»)
    • Андрей Рогачев и Борис Петер («Січень-березень»)
    • Сергей Степанский («Дике поле», «Dzidzio: Перший раз»)
    • Александр Шатковский («Коли падають дерева»)

    Лучшая музыка:

    • Антон Байбаков («Брама»)
    • Никита Моисеев («Коли падають дерева»)
    • Ефим Чупакин («Дике поле»)

    Лучшая песня:

    • «11 дітей з Моршина», Сергей Бабкин ( «11 дітей з Моршина»)
    • «Кобіти», Ryband ( «Шляхетні волоцюги»)
    • «Моя любов», Михаил Хома ( «Dzidzio: Первший раз»)
    • «Моя мамонько рідненька», участницы украинского женского хора: Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко («Гірська жінка: на війні»)
    • «Не метелиця лугом стелиться», Ирма Витовская («Брама»).

    Лучшие костюмы:

    • Елена Гресь («Брама», «Секс і нічого особистого»)
    • Мария Керо («Шляхетні волоюги»)
    • Константин Кравец («Коли падають дерева»)

    Лучший грим:

    • Ольга Аитарния («Шляхетні волоцюги», «Позивний «Бандерас»)
    • Екатерина Струкова («Брама»)
    • Татьяна Хорошун («Коли падають дерева»)

    Лучший короткометражный игровой фильм:

    • «В радості, тільки в радості», реж. Марина Рощина
    • «Штангіст», реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
    • Mia Donna, реж. Павел Остриков

    Лучший документальный фильм:

    • «Домашні ігри», реж. Алиса Коваленко
    • «Міф», реж. Леонид Кантер, Иван Ясний
    • «Тато - мамин брат», реж. Вадим Ильков;
    • «Явних проявів немає», реж. Алина Горлова.

    Лучший анимационный фильм:

    • «Голодний дух», реж. Константин Федоров
    • «Мімікрія», реж. Фройд М. Вайзер;
    • «Монах», реж. Сашко Даниленко;
    • «Найтемніший синій колір», реж. Оксана Курмаз
    • «Як розвеселити самотність», реж. Степан Коваль

    Приз зрительских симпатий:

    • «11 дітей з Моршина», реж. Аркадий Непиталюк
    • «Дике поле», реж. Ярослав Лодыгин
    • «Донбас», реж. Сергей Лозница
    • «Позивний «Бандерас», реж. Заза Буадзе
    • «Пригоди S Миколая», реж. Семен Горов
    • «Свінгери», реж. Андрейс Экис
    • «Секс і нічого особистого», реж. Ольга Ряшина
    • «Сотка», реж. Олександр Беляк
    • «Таємний щоденник Симона Петлюри», реж. Олесь Янчук
    • «Dzidzio: Перший раз», реж. Михаил Хома и Тарас Дронь.
    Сергей Бабкин актриса украинское кино актер премия музыка
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