Кинопремия «Золота дзиґа»: полный список номинантов
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Церемония вручения наград состоится 19 апреля
Организаторы кинопремии «Золота дзиґа» объявили номинантов на национальную награду.
Фильмы «Брама» Владимира Тихого и «Дике поле» Ярослава Лодыгина получили по 12 номинаций. В общем победителей будут выбирать в 20 категориях.
Список номинаций:
Лучший фильм:
- «Брама», реж. Владимир Тихий
- «Гірська жінка: на війні», реж. Бенедикт Эрлингссон
- «Дике поле», реж. Ярослав Лодыгин
- «Донбас», реж. Сергей Лозница
- «Коли падають дерева», реж. Мариса Никитюк
Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):
- Ярослав Лодыгин («Дике поле»)
- Сергей Лозница («Донбас»)
- Марыся Никитюк («Коли падають деревя»)
- Антонина Ноябрева («Герой мого часу»)
- Владимир Тихий («Брама»)
Церемония вручения наград победителям состоится 19 апреля в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.
Лучший актер:
- Евгений Бушмакин («Герой мого часу»)
- Роман Луцкий («Секс і нічого сообистого)
- Олег Москаленко («Дике поле»)
- Ярослав Федорчук («Брама»)
Лучшая актриса:
- Ирма Витовская («Брама»)
- Анастасия Пустовит («Коли падають дерева»)
- Руслана Хазипова («Дике поле»)
- Лучший актер второго плана:
- Георгий Делиев («Донбас»)
- Сергей Притула («Секс і ничого особистого»)
- Владимир Ямненко («Дике поле»)
Лучшая актриса второго плана:
Виталина Библив («Брама»)
Олеся Жураковская («Донбас»)
Лариса Руснак («Січень-березень»)
Лучший оператор:
- Юрий Король («Шляхетні волоцюги»)
- Сергей Михальчук («Дике поле»)
- Слава Цветков («Брама»)
Лучший художник-постановщик:
- Влад Дудко («Коли падають дерева»)
- Владлен Одуденко («Дике поле»)
- Владимир Романов («Шляхетні волоцюги»)
Лучший сценарист:
- Павел Арье, Владимир Тихий («Брама»)
- Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит («Дике поле»)
- Сергей Лозница («Донбас»)
- Марыся Никитюк («Коли падають дерева»)
Лучший монтаж:
- Иван Банников («Коли падають дерева», «Позивний «Бандерас», «Вона та війна»)
- Андрей Загданский («Михайло та Даниїл»)
- Вадим Ильков («Тато - мамин брат»)
- Ярослав Попов («Міф»)
- Александр Черный («Дике поле»)
Лучший звук:
- Михаил Закуцкий («Брама»)
- Артем Мостовой («Бобот та енергія всесвіту», «Зрадник»)
- Андрей Рогачев и Борис Петер («Січень-березень»)
- Сергей Степанский («Дике поле», «Dzidzio: Перший раз»)
- Александр Шатковский («Коли падають дерева»)
Лучшая музыка:
- Антон Байбаков («Брама»)
- Никита Моисеев («Коли падають дерева»)
- Ефим Чупакин («Дике поле»)
Лучшая песня:
- «11 дітей з Моршина», Сергей Бабкин ( «11 дітей з Моршина»)
- «Кобіти», Ryband ( «Шляхетні волоцюги»)
- «Моя любов», Михаил Хома ( «Dzidzio: Первший раз»)
- «Моя мамонько рідненька», участницы украинского женского хора: Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко («Гірська жінка: на війні»)
- «Не метелиця лугом стелиться», Ирма Витовская («Брама»).
Лучшие костюмы:
- Елена Гресь («Брама», «Секс і нічого особистого»)
- Мария Керо («Шляхетні волоюги»)
- Константин Кравец («Коли падають дерева»)
Лучший грим:
- Ольга Аитарния («Шляхетні волоцюги», «Позивний «Бандерас»)
- Екатерина Струкова («Брама»)
- Татьяна Хорошун («Коли падають дерева»)
Лучший короткометражный игровой фильм:
- «В радості, тільки в радості», реж. Марина Рощина
- «Штангіст», реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- Mia Donna, реж. Павел Остриков
Лучший документальный фильм:
- «Домашні ігри», реж. Алиса Коваленко
- «Міф», реж. Леонид Кантер, Иван Ясний
- «Тато - мамин брат», реж. Вадим Ильков;
- «Явних проявів немає», реж. Алина Горлова.
Лучший анимационный фильм:
- «Голодний дух», реж. Константин Федоров
- «Мімікрія», реж. Фройд М. Вайзер;
- «Монах», реж. Сашко Даниленко;
- «Найтемніший синій колір», реж. Оксана Курмаз
- «Як розвеселити самотність», реж. Степан Коваль
Приз зрительских симпатий:
- «11 дітей з Моршина», реж. Аркадий Непиталюк
- «Дике поле», реж. Ярослав Лодыгин
- «Донбас», реж. Сергей Лозница
- «Позивний «Бандерас», реж. Заза Буадзе
- «Пригоди S Миколая», реж. Семен Горов
- «Свінгери», реж. Андрейс Экис
- «Секс і нічого особистого», реж. Ольга Ряшина
- «Сотка», реж. Олександр Беляк
- «Таємний щоденник Симона Петлюри», реж. Олесь Янчук
- «Dzidzio: Перший раз», реж. Михаил Хома и Тарас Дронь.