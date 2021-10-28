Сегодня Роману Виктюку исполнилось бы 85. Самые интересные факты из жизни

Эпатажный художник известен своими постановками и ролями не только на родине, но и далеко за ее пределами

Сегодня, 28 октября, должно было исполниться 85 лет известному театральному режиссеру, Народному артисту Украины Роману Виктюку.

Эпатажный художник известен своими постановками и ролями не только на родной земле, но и далеко за ее пределами.

За свою жизнь режиссер поставил около 200 спектаклей.

Учился в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС, Москва). После его окончания вернулся во Львов, где работал актером в местном Театре юного зрителя, а затем режиссером, создал театральную студию при Львовском дворце пионеров.

Дальше было немало разных театров бывшего Советского Союза. Виктюк работал в Твери, Вильнюсе, Одессе, Таллинне, Киеве (Киевский театр юного зрителя), Саратове, Казани, Риге, Ленинграде.

В 1991 году Роман Виктюк создал театр своего имени в Москве, где он выступал главным режиссером и художественным руководителем.

Комментируя ситуацию на Донбассе, Виктюк, проживавший в Москве, призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.

Известный режиссер является народным артистом Украины, членом Института драматического театра в Италии, лауреатом театральной премии Maratea Центра европейской драматургии, премии «Киевская пектораль», премии союза театральных деятелей Украины «Триумф», международной премии Института итальянской драмы.

Романа Виктюка не стало 17 ноября 2020 года. По информации российских СМИ, он умер от коронавируса.

Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.