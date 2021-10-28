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    Известный украинский актер сверкнул стальными мышцами на Мальдивах (фото)

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    Украинский актер Тарас Цымбалюк - Известный украинский актер сверкнул стальными мышцами на Мальдивах (фото)
    Украинский актер Тарас Цымбалюк
    instagram.com/taras.tsymbaliuk/

    Артист порадовал поклонников новыми фото

    Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала «Поймать Кайдаша» вместе с женой отправился в отпуск на Мальдивы.

    В своем Инстаграме мужчина опубликовал фото себя любимого в обнаженном виде под душем. На кадрах актер порадовал глаз поклонниц и поклонников стальными мышцами и прессом.

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    Известный украинский актер сверкнул стальными мышцами на Мальдивах (фото)
    Известный украинский актер сверкнул стальными мышцами на Мальдивах (фото)
    Известный украинский актер сверкнул стальными мышцами на Мальдивах (фото)

    Напомним, Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме «Черный ворон», сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша». Он также снимался в клипе российской группы «Ленинград».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

    «Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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    Теги: знаменитости украинский актер шоу-бизнес отпуск
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    Известный украинский актер сверкнул стальными мышцами на Мальдивах (фото)