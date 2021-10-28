Известный украинский актер сверкнул стальными мышцами на Мальдивах (фото)

Артист порадовал поклонников новыми фото

Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала «Поймать Кайдаша» вместе с женой отправился в отпуск на Мальдивы.

В своем Инстаграме мужчина опубликовал фото себя любимого в обнаженном виде под душем. На кадрах актер порадовал глаз поклонниц и поклонников стальными мышцами и прессом.

Напомним, Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме «Черный ворон», сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша». Он также снимался в клипе российской группы «Ленинград».

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

«Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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