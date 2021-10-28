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    «Слуга народа» взял в помощники рэпера, выступающего в России

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    Известный дуэт с участием Толоконникова и его жены часто посещает РФ с концертами Фото: procherk.info - «Слуга народа» взял в помощники рэпера, выступающего в России

    Известный дуэт с участием Толоконникова и его жены часто посещает РФ с концертами

    Фото: procherk.info

    Юрий Толоконников и Алена Омаргалиева после начала российской агрессии против Украины неоднократно посещали РФ с гастролями

    Участник дуэта TamerlanAlena Юрий Толоконников является помощником действующего депутата Верховной Рады от монобольшинства Андрея Стрихарского. Об этом сам певец и продюсер рассказал в эфире программы Кати Осадчей «Світська життя».

    «Мне очень импонирует политика, я помощник народного депутата сейчас, помогаем, чем можем. Это действующая политическая сила, монобольшинство, Андрей Петрович Стрихарский – наш близкий товарищ, мы очень хорошо общаемся семьями. Я вообще-то на общественных началах, бесплатно», – отметил Толоконников.

    Известно, что супруга рэпера Алена Омаргалиева является дочерью бывшего заместителя председателя Черкасской ОГА и бывшего депутата облсовета Константина Омаргалиева, а также, что семья дружит с действующим главой обладминистрации Александром Скичко.

    Артисты Юрий Толоконников и Алена Омаргалиева уже после начала российской агрессии против Украины не раз посещали РФ с гастролями.

    Судя по анкете артистов на российском ресурсе по организации концертов музыкальных исполнителей proconcert.ru, выступление украинского рэп-дуэта в России можно заказать до сих пор.

    Также о дуэте TamerlanAlena известно, что они дружат с российским рэпером Бастой (Василий Вакуленко), которому ранее СБУ запрещала въезд в Украину, но в дальнейшем решила не продлевать запрет.

    Следует отметить, что Андрей Стрихарский, у которого Толоконников является помощником – украинский предприниматель и политик. Был председателем наблюдательного совета девелоперской компании Status Group до июля 2019 года, а затем начал политическую карьеру.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

    «Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Слуга народа» взял в помощники рэпера, выступающего в России