«Рапунцель из Одессы» покорила западные СМИ. Впечатляющие фото

Девушка отрастила такие локоны, что можно не носить одежду

Рост Аллы Перковой из Одессы – всего 160 сантиметров, а вот ее локоны переросли на целых семь сантиметров. По словам украинки, в последний раз она стриглась, когда ей было 12 лет, пишет Daily Mail.

Ножницы не касались моих волос почти тридцать лет. Теперь они длиной примерно 167 см, что больше моего роста. Последние пять лет длина не увеличивается – только кончики становятся все здоровее

Девушка работает моделью и, конечно, ухаживает за своими волосами, но никаких секретных средств у нее нет. По словам Аллы, залог успеха – хорошая генетика. Мать женщины Мария всю жизнь ходит с длинными локонами. Впрочем, у украинки есть несколько советов. Чтобы волосы были здоровыми и сильными, нужно меньше нервничать и избавиться от всей химии в ванной комнате.

По словам Аллы, она моет волосы каждые два дня по десять минут, а потом, не боясь, полчаса сушит их феном. Она пользуется обычным шампунем и избегает бальзамов и масок. Супруг красавицы гордится тем, что его жена – обладательница роскошных локонов, и даже помогает их расчесывать.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

«Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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