Селин Дион опровергла слухи о романе с танцором Пепе Муньосом. Певица заявила, что он гей



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Селин Дион с молодым танцором

51-летняя Селин Дион уже не раз отмахивалась от настойчивых разговоров о том, что после смерти супруга она нашла утешение в объятьях молодого танцора Пепе Муньоса

В прошлом интервью Дион решительно заявила, что они просто друзья, и именно поэтому он всегда находится рядом с ней, оказывает поддержку и держит за руку. Если кого-то такое объяснение не удовлетворило, то Селин внесла больше ясности, заявив, что Муньос — гей.

Карьера Селин Дион вновь набирает обороты: она заключила контракт с модным брендом, а также объявила о скором выходе нового музыкального альбома и первом за прошедшее десятилетие мировом туре. Однако эти новости интересует таблоиды не так сильно, как слухи о романе певицы с 34-летним танцором Пепе Муньосом. Все давно заметили, что молодой человек сопровождает звезду на светских мероприятиях. Дион решила внести ясность в этот вопрос, чтобы все, наконец, оставили их в покое: «Сначала я действительно многое к нему почувствовала. Но Пепе — гей. Думаю, многие об этом не знали», — рассказала певица изданию Extra в этот четверг.

Она в очередной раз подчеркнула, что между ней и Пепе Муньосом только дружеские отношения: «Он — мой лучший друг, который очень много для меня сделал. Даже просто держал за руку. Это то, чего у меня так долго не было. Он сделал многое для моего психического здоровья, духовности и внутренней силы».

Мировое турне Courage начнётся 18 сентября в Канаде. По словам Селин, после смерти Рене Анжелила ей было сложно вновь выйти на сцену. «Это был вызов», — сказала Дион, и, очевидно, она его приняла.

Джерело: popcornnews