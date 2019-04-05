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    Жизнь

    Джиджи Хадид после расставания с Зейном Маликом сходила на свидание

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    Джиджи Хадид - Джиджи Хадид после расставания с Зейном Маликом сходила на свидание
    Джиджи Хадид

    23-летняя Джиджи Хадид заинтриговала поклонников, сходив на свидание с симпатичным парнем

    Пару заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка.

    Таинственным спутником модели оказался фэшн-менеджер Сэмюэл Крост, у которого четыре года назад был роман с Селеной Гомес. Джиджи выбрала для вечера неоновый свитер, черные брюки и пиджак oversize. Крост же был одет в клетчатое пальто, худи и джинсы.

    Известно, что модель и менеджер давние друзья, однако за ужином они повели себя совсем не по дружески. Сэмюэл очень приблизился лицом к лицу Джиджи, чтобы легонько поцеловать. Судя по всему, между ними зарождаются романтичные отношения.

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    Джиджи Хадид после расставания с Зейном Маликом сходила на свидание
    Джиджи Хадид после расставания с Зейном Маликом сходила на свидание
    Legion Media

    По словам очевидцев, после ресторана Джиджи вместе с предполагаемым бойфрендом и их друзьями отправилась в свою квартиру. Сама же модель пока не комментирует новый роман.

    Ранее Хадид долгое время встречалась с музыкантом Зейном Маликом. Пара объявила о расставании в марте прошлого года после двух лет отношений. Однако перерыв был недолгим: уже в мае они снова сошлись. Попытка воссоединения оказалась неудачной, потому как уже зимой модель и музыкант окончательно расстались.

    Джерело: graziamagazine.ru

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