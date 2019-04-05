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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>Фото:&nbsp;instagram / jlo&nbsp;</p> - Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион

    Дженнифер Лопес

    Фото: instagram / jlo 

    Джей Ло, сыгравшая известную певицу в фильме «Селена», поделилась интересным закулисьем съемок

    Роль Селены Кинтанилья-Перес в байопике «Селена» сделала Дженнифер Лопес самой оплачиваемой латиноамериканской актрисой на тот момент -  звезда получила 1 миллион долларов. Картина также добавила известности и самой 26-летней певице.

    31 марта 2019 года исполнилось ровно 24 года, как была смертельно ранена «королева жанра техано». Джей Ло в связи с этой датой поделилась своими воспоминаниями о съемках.

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    Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион
    Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион
    Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион
    Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион
    Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион
    Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион
    Фото: imdb

    «Это было прекрасное время, и я много узнала о жизни», - говорит исполнительница. «Я была молода, когда играла Селену. В то время я не понимала всю ответственность, которая была на меня возложена. Все, что я хотела, это отдать дань ее памяти, а также справедливости», - добавляет она.

    Напомним, что байопик «Селена» вышел в 1997 году. Примечательно, что на главную роль сначала хотели взять Сальму Хайек. Кастинг на роль Селены прошли около 20 тысяч девушек, а в массовке снялись более 64 тысяч человек, особенно для сцены концерта на стадионе.

     

    знаменитости кино Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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