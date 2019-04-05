Дженнифер Лопес рассказала, как заработала первый миллион



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Дженнифер Лопес Фото: instagram / jlo

Джей Ло, сыгравшая известную певицу в фильме «Селена», поделилась интересным закулисьем съемок

Роль Селены Кинтанилья-Перес в байопике «Селена» сделала Дженнифер Лопес самой оплачиваемой латиноамериканской актрисой на тот момент - звезда получила 1 миллион долларов. Картина также добавила известности и самой 26-летней певице.

31 марта 2019 года исполнилось ровно 24 года, как была смертельно ранена «королева жанра техано». Джей Ло в связи с этой датой поделилась своими воспоминаниями о съемках.

«Это было прекрасное время, и я много узнала о жизни», - говорит исполнительница. «Я была молода, когда играла Селену. В то время я не понимала всю ответственность, которая была на меня возложена. Все, что я хотела, это отдать дань ее памяти, а также справедливости», - добавляет она.

Напомним, что байопик «Селена» вышел в 1997 году. Примечательно, что на главную роль сначала хотели взять Сальму Хайек. Кастинг на роль Селены прошли около 20 тысяч девушек, а в массовке снялись более 64 тысяч человек, особенно для сцены концерта на стадионе.