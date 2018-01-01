Серена Уильямс опубликовала трогательное фото дочери
- Сьогодні, 12:41
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Серена Уильямс с дочкой
Серена Уильямс впервые стала мамой в сентябре прошлого года
Теннисистка подарила своему супругу Алексису Оганяну дочь, которую счастливые родители назвали Олимпией.
Теперь Серена старается максимум своего времени проводить с дочкой, даже в соцсетях она рассказывает о том, как проходят ее будни в роли мамы и время от времени делится новыми снимками малышки. Так, на этот раз она опубликовала фото, на котором ее дочь запечатлена в нежном платье сидящей на маленьком розовом кресле. Блогеры пришли в восторг от фото и засыпали его теплыми комментариями.
Напомним, что свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна состоялась после рождения малышки.
Свадебная церемония прошла в стиле «Красавицы и чудовища».
Джерело: graziamagazine.ru