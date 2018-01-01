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    Серена Уильямс опубликовала трогательное фото дочери

    Серена Уильямс впервые стала мамой в сентябре прошлого года
    Теннисистка подарила своему супругу Алексису Оганяну дочь, которую счастливые родители назвали Олимпией. Теперь Серена старается максимум своего времени проводить с дочкой, даже в соцсетях она рассказывает о том, как проходят ее будни в роли мамы и время от времени делится новыми снимками малышки. Так, на этот
    • Сьогодні, 12:41
    • Розсилка
    Серена Уильямс с дочкой
    Серена Уильямс с дочкой

    Серена Уильямс впервые стала мамой в сентябре прошлого года

    Теннисистка подарила своему супругу Алексису Оганяну дочь, которую счастливые родители назвали Олимпией.

    Теперь Серена старается максимум своего времени проводить с дочкой, даже в соцсетях она рассказывает о том, как проходят ее будни в роли мамы и время от времени делится новыми снимками малышки. Так, на этот раз она опубликовала фото, на котором ее дочь запечатлена в нежном платье сидящей на маленьком розовом кресле. Блогеры пришли в восторг от фото и засыпали его теплыми комментариями.

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    Напомним, что свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна состоялась после рождения малышки.

    Свадебная церемония прошла в стиле «Красавицы и чудовища».

    Джерело: graziamagazine.ru

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