Серена Уильямс опубликовала трогательное фото дочери

Серена Уильямс впервые стала мамой в сентябре прошлого года

Теннисистка подарила своему супругу Алексису Оганяну дочь, которую счастливые родители назвали Олимпией. Теперь Серена старается максимум своего времени проводить с дочкой, даже в соцсетях она рассказывает о том, как проходят ее будни в роли мамы и время от времени делится новыми снимками малышки. Так, на этот



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Серена Уильямс с дочкой

Серена Уильямс впервые стала мамой в сентябре прошлого года

Теннисистка подарила своему супругу Алексису Оганяну дочь, которую счастливые родители назвали Олимпией.

Теперь Серена старается максимум своего времени проводить с дочкой, даже в соцсетях она рассказывает о том, как проходят ее будни в роли мамы и время от времени делится новыми снимками малышки. Так, на этот раз она опубликовала фото, на котором ее дочь запечатлена в нежном платье сидящей на маленьком розовом кресле. Блогеры пришли в восторг от фото и засыпали его теплыми комментариями.

Напомним, что свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна состоялась после рождения малышки.

Свадебная церемония прошла в стиле «Красавицы и чудовища».

Джерело: graziamagazine.ru