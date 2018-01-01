Звезда «Пиратов Карибского моря» стала жертвой сексуального насилия в 12 лет

Кайя Скоделарио призналась, что ей потребовалось 13 лет, чтобы об этом рассказать

Кайя Скоделарио, известная зрителям по ролям во франшизах «Пираты Карибского моря» и «Бегущий в лабиринте», призналась, что в 12 лет стала жертвой сексуального насилия. Актриса отметила, что не хочет делать это происшествие определяющим в своей жизни, поэтому не стремилась рассказать о нем раньше. 25-летняя актриса



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Кайя Скоделарио

Кайя Скоделарио призналась, что ей потребовалось 13 лет, чтобы об этом рассказать

Кайя Скоделарио, известная зрителям по ролям во франшизах «Пираты Карибского моря» и «Бегущий в лабиринте», призналась, что в 12 лет стала жертвой сексуального насилия. Актриса отметила, что не хочет делать это происшествие определяющим в своей жизни, поэтому не стремилась рассказать о нем раньше.

25-летняя актриса призналась, что ей нужно было собраться с силами, чтобы наконец сказать правду. «Мне потребовалось 13 лет, чтобы признаться. Тот человек все еще находится под защитой своих людей в Бразилии», - говорит Кайя. Он добавила, что это откровение очень помогло ей лично и многим другим женщинам, которые стали рассказывать о своем персональном опыте. Скоделарио говорит, что реакция на ее признание была очень хорошей и теперь она чувствует облегчение. Увидеть Кайю на экране можно уже сейчас, ведь в прокат вышла финальная часть «Бегущего в лабиринте», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Джерело: popcornnews