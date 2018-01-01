Рита Ора и Лиам Пейн представили музыкальное видео For You для «Пятьдесят оттенков свободы»

Совсем скоро выйдет в прокат финальная часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого»

За несколько недель до мировой премьеры британские звезды – Лиам Пейн и Рита Ора - представили музыкальное видео на песню For You, которая вошла в официальный саундтрек фильма «Пятьдесят оттенков свободы». Станет ли эта песня настолько успешной, как прошлогодний Хит Зейна и Тейлор, покажет время. Композиция I Don't Wanna Live



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Совсем скоро выйдет в прокат финальная часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого»

За несколько недель до мировой премьеры британские звезды – Лиам Пейн и Рита Ора - представили музыкальное видео на песню For You, которая вошла в официальный саундтрек фильма «Пятьдесят оттенков свободы».

Станет ли эта песня настолько успешной, как прошлогодний Хит Зейна и Тейлор, покажет время. Композиция I Don't Wanna Live Forever долгое время держалась на вершинах хит-парадов и даже была номинирована на Грэмми за лучший саундтрек.