Том Круз завел аккаунт в Instagram

На страницу актера подписалось почти миллион поклонников

В 2018 году аккаунт в Instagram есть не только у практически каждого человека, но даже у животных и младенцев, а вот Том Круз с созданием собственной странички тянул долго. Но решил сдаться и на днях создал свой личный аккаунт в Instagram, который менее чем за сутки набрал 700 тысяч подписчиков. Первым выложенным кадром в Instagram’е Тома



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер Том Круз

На страницу актера подписалось почти миллион поклонников

В 2018 году аккаунт в Instagram есть не только у практически каждого человека, но даже у животных и младенцев, а вот Том Круз с созданием собственной странички тянул долго. Но решил сдаться и на днях создал свой личный аккаунт в Instagram, который менее чем за сутки набрал 700 тысяч подписчиков.

Первым выложенным кадром в Instagram’е Тома стала «хлопушка» из фильма «Миссия невыполнима 6», который получил официальное название Mission Impossible: Fallout. Свой второй кадр Круз также посвятил новому блокбастеру, выложив кадр, где его герой цепляется за вертолет. Том подписал его с надеждой: «Не могу дождаться, когда вы увидите больше».





В юморе актеру тоже не откажешь – свой профиль Круз подписал следующим образом: «Том Круз. Актер, продюсер. Бегаю в фильмах с 1981 года».

Джерело: popcornnews