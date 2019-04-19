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    Жизнь

    Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья

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    <span>Шарлиз Терон</span> - Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья
    Шарлиз Терон
    Legion Media

    К сыну 45-летней Шарлиз Терон постоянно приковано внимание из-за его любви к женской одежде

    До сегодняшнего дня актриса Шарлиз Терон не обсуждала эту тему, однако наконец решила закрыть вопрос с внешним видом своего ребенка раз и навсегда.

    Голливудская звезда призналась, что семилетний Джексон сам выбрал свою ориентацию. Причем случилось это еще в совсем раннем возрасте, что стало неожиданностью для Шарлиз, однако она совершенно спокойно к этому отнеслась.

    «Я тоже считала ее мальчиком, пока в три года она не посмотрела на меня и не сказала: «Я не мальчик!». Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть процветающими», — приводит слова актрисы портал Daily Mail.

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    Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья
    Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья
    Legion Media

    Ранее она уже называла Джексона дочерью, заявив, что ее приводит в бешенство, когда кто-то плохо говорит о ее детях. Однако тогда она не стала уточнять, что сын сам уже давно считает себя девочкой.

    Голливудская звезда воспитывает двоих приемных детей. В 2012 году Шарлиз Терон усыновила мальчика из ЮАР, назвав его Джексоном. Спустя три года она удочерила девочку Августу из США. Недавно актрисе приписывали роман с Брэдом Питтом, однако она заявила, что у нее уже 10 лет не было мужчины. Так что пока сердце голливудской красавицы свободно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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