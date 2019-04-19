Солист Maroon 5 Адам Левин выставил на продажу свой дом

Адам Левин исполнил грандиозное шоу на Суперкубке, а теперь продаёт свой особняк за грандиозные 47,5 млн долларов. По данным издания TMZ, для певца приобретение и продажа недвижимости своего рода хобби, учитывая, что лишь в прошлом году он продал два дома в Беверли-Хиллз. Поместье, которое звезда выставил на торги в этот раз, поражает размерами и интерьером.

Для счастливчиков, которые располагают 47,5 млн долларов, Адам Левин может предложить роскошный особняк в 3 тыс. квадратных метров. Певец и его супруга Бехати Принслу приобрели его год назад за 35,5 млн долларов и вложили в полную реконструкцию дома еще 7 млн. Пара привлекла к работе над интерьером всемирно известного дизайнера, после чего стоимость дома выросла ещё на несколько миллионов.

Поместье расположено в Беверли-Хиллз и включает в себя тренажерный зал, спа-салон, кинотеатр, бассейн, две кухни (на одной из которых работает шеф-повар), двенадцать ванных комнат, пять спален, в том числе мастер-спальню площадью 610 квадратных метров. В поместье также расположен теннисный корт, который установил бывший владелец дома — теннисист Пит Сампрас. Из этого роскошного особняка Левин и Принслу переедут в бывший дом Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, купленный за 32 млн долларов.