Звезда «Чёрной пантеры» сыграет в фильме «Смерть на Ниле»



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Летишиа Райт

Летишиа Райт сыграет роль Розали Оттерборн в фильме по роману Агаты Кристи

Британская актриса Летишиа Райт, известная по роли принцессы Шури в блокбастере Marvel «Чёрная пантера», получила одну из ведущих ролей в экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Она исполнит Розали Оттерборн, одной из пассажирок парахода, на котором разворачивается действие. В фильме 1978 года эту роль сыграла Оливия Хасси.

Кеннет Брана, поставивший «Убийство в Восточном экспрессе» и сыгравший в фильме главную роль, вернется в режиссёрское кресло и вновь сыграет Эркюля Пуаро. В фильме также появятся Галь Гадот и Арми Хаммер.

К съёмкам планируют приступить в конце сентября. Сценарий адаптации написал Майкл Грин («Логан», «Бегущим по лезвию 2049»).

«Смерть на Ниле» — один из самых известных романов Агаты Кристи, впервые он был издан в 1937 году. Действие разворачивается на борту парохода «Карнак». Пуаро вынужден расследовать смерть богатой наследницы, но постепенно детектив понимает, что на борту находится не только убийца, но и парочка мошенников и даже террорист.

Ожидается, что Летишия Райт вернётся на экраны в образе Шури в фильме «Мстители: Финал».

Джерело: Киноафиша