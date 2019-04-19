Папарацци засняли страстную ссору Бруклина Бекхэма и Ханы Кросс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Instagram

Репортеры стали свидетелями ссоры 20-летнего Бруклина Бекхэма и 21-летней Ханы Кросс

Влюбленные поругались после обеда в итальянском ресторане Madeo в Беверли-Хиллз. Бруклин что-то оживленно говорил Хане, недовольно размахивая руками. Девушка слушала бойфренда с грустным видом, а затем они вместе заплакали.

В итоге молодые люди обнялась на прощание, и модель уехала на такси. По словам папарацци, Бекхэм и Кросс начали ссориться еще во время шопинга перед обедом.

Снимки были сделаны 16 апреля, а на следующий день семья Бекхэм собралась на праздничном ужине в честь дня рождения Виктории. За круглым столом рядом с Бруклином сидела и Хана. Кажется, звездной паре удалось помириться.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм начал встречаться с моделью в конце прошлого года. Впервые Бруклина и Хану заметили на свидании в декабре. Позже пара стала делиться романтичными фото в соцсетях.

За несколько месяцев девушка успела сильно сблизиться с семьей молодого человека. Супруги Бекхэм даже решили выделить для Ханы место в своем новом особняке в Холланд-Парке.



